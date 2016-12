Rachat de CarsOnTheWeb par Vortex Capital Partners et ABN AMRO Participaties

Vortex Capital Partners et ABN AMRO Participaties ont acquis une participation majoritaire dans CarsOnTheWeb, le site de ventes aux enchères en ligne pour les voitures d'occasion. La participation fait partie de la nouvelle stratégie de croissance et de l'objectif de CarsOnTheWeb de dépasser les 100.000 véhicules vendus.



CarsOnTheWeb (COTW) est une plate-forme de vente aux enchères de voitures en ligne pour le secteur automobile. Chaque année, la société vend environ 40.000 voitures de leasing et des voitures provenant des concessionnaires et des propriétaires de flottes de Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de l’Italie, de la France et de l’Espagne aux professionnels de l’automobile à travers l’Europe et plus particulièrement en Europe centrale. CarsOnTheWeb se distingue grâce à une vaste expertise dans la vente de voitures par-delà les frontières et un modèle d’affaires unique. COTW est plus qu’une plate-forme où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent. La société agit en tant que partie entre acheteurs et vendeurs, fonctionne d’une manière uniforme et assure une livraison et un paiement rapides pour ses acheteurs et vendeurs.

CarsOnTheWeb a été fondée en 2004 par Steven Lismont, qui demeure un actionnaire important après la transaction. Depuis l’organisation de la première vente en 2004, la société a connu une forte croissance, tant en termes de volumes qu’en termes de rentabilité. Le temps d’entamer un nouveau chapitre est venu. Johan Meyssen, PDG de CarsOnTheWeb : “Notre ambition est d’au moins tripler nos volumes au cours des cinq prochaines années et pour cela, nous avons développé une nouvelle stratégie. Cette stratégie vise à mieux aligner la demande de nos acheteurs et l’offre provenant de différents canaux et pays. En outre, le nouveau modèle d’excellence opérationnelle doit nous permettre de mieux servir les clients afin que toutes les transactions se déroulent encore plus rapides et de manière plus lisse. Cela doit accroître davantage la satisfaction clientèle et donc la fidélité de nos clients.”

Hugo Levecke, le président actuel du conseil d’administration de CarsOnTheWeb, explique la participation de Vortex Capital Partners (VCP) et ABN AMRO Participaties (AAPart): “Les deux fonds d’investissement néerlandais correspondent entièrement aux plans futurs de CarsOnTheWeb. Bien sûr, ils fournissent l’injection de capital nécessaire, mais le plus important est l’apport de nouvelles idées et d’expertise. VCP peut se vanter de beaucoup d’expérience dans le domaine de l’informatique et du marketing en ligne. Cela devrait donner l’impulsion nécessaire afin d’accélérer la croissance de notre entreprise.”

Vortex Capital Partners est un fond d’investissement qui se concentre sur les PME à croissance rapide ayant leur siège dans le Benelux. Evert Jan de Groot, partenaire de VCP: “Nous sommes impressionnés par la direction et les fondateurs de CarsOnTheWeb. En plus de 10 ans, ils ont fait de CarsOnTheWeb un joueur fortement positionné dans le domaine des ventes aux enchères automobiles en ligne. Nous sommes impatients de travailler avec la direction très motivée et de faire de CarsOnTheWeb la plate-forme primaire pour la vente aux enchères de voitures en ligne en Europe.”

Pour ce faire, Vortex Capital Partners collabore avec ABN AMRO Participaties, la filiale d’investissement de la banque ABN AMRO. Sur la base des participations majoritaires ou minoritaires AAPart met à disposition des équités aux entreprises de taille moyenne en croissance. Cette croissance peut être réalisée de manière organique ou par le biais d’acquisitions, avec le support d’une direction solide qui est prêt à investir. Pour d’ABN AMRO Participaties, CarsOnTheWeb est déjà le sixième nouvel investissement en 2016.