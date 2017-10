Renta souffle ses 60 bougies sur fond d’optimisme contrasté

Le traditionnel Renta Happening organisé le 27 septembre dans les installations de BMW Belux à Bornem avait cette année pris des allures résolument festives. Eh oui, celle que l’on appelle communément la ‘Fédération des loueurs’ fête cette année l’âge respectable de 60 ans. Passée par différentes appellations depuis sa création en 1957 sous le nom de ULABEL, Renta arrive à l’âge de la maturité. Une occasion unique pour que son infatigable et omniprésent directeur – tout le monde aura reconnu Frank Van Gool – nous dresse un bilan de la situation.





Nous représentons 25% des immatriculations et 20% de l’après-vente

‘Alors que les transformations du monde automobile et la congestion exponentielle des axes routiers poussent producteurs et consommateurs à s’orienter vers une mobilité alternative autour de la voiture, les chiffres nous montrent que nos membres n’ont jamais immatriculés de véhicules que cette année’, explique le longiligne Frank en guise d’introduction.

La croissance dans le secteur court terme a certes légèrement fléchi par rapport à 2016 (de 8% à 3%) mais elle reste bel et bien présente. ‘Dans une période marquée par les attentats terroristes, on ne s’attendait certes pas à découvrir des chiffres aussi positifs pour ce secteur’, commente Frank Van Gool. Mais c’est principalement au niveau du long terme que s’exprime la bonne santé des membres de Renta avec des chiffres de commandes largement supérieurs à ceux des années précédentes à même époque. ‘Le travail et la capacité de nos membres à mettre sur le marché des solutions en adéquation avec les attentes de leurs clients portent leurs fruits’. En prenant un peu de hauteur par rapport à ce chiffres, on se rend compte que les affiliés comptent désormais pour 25% dans toutes les commandes de nouveaux véhicules et représentent 20% du chiffre d’affaire pour tout ce qui concerne l’après-vente.

Budget de mobilité : une occasion manquée

Le sujet qui fâche notre homme, c’est clairement la future adoption du ‘cash for car’ et son essence même qui veut que cette formule ne contient aucun effet contraignant pour une véritable alternative de mobilité durable ayant un réel impact sur la congestion routière. ‘Notre gouvernement avait l’opportunité d’ériger notre pays en position de trendsetter en matière de mobilité intelligente et durable. Au lieu de cela, nous remarquons avec désappointement qu’on accouche d’un système frileux basé sur le volontariat de l’employeur comme de l’employé et qu’on ne sait même pas comment il pourra être mis en place. Un système qui est par ailleurs accueilli avec autant de désillusion par les deux fédérations sœurs – Febiac et Traxio – avec qui Renta travaille de manière régulière sur les grands dossiers’. Mais bon, Frank se console en se disant que finalement le marché des voitures de société n’a pas dû souffrir d’une politique fiscale instable ou défavorable.

Les défis du futur sont autant d’opportunités pour nos membres

Lorsqu’on demande cette fois au président de Renta – Miel Horsten – quels sont les grands défis à venir pour la Fédération et ses membres, celui-ci adopte d’emblée un ton empreint de positivisme en expliquant que ces défis doivent plutôt être perçus comme autant de nouvelles opportunités pour les membres. C’est là que se trouve la clé de la réussite. ‘L’avenir, c’est clairement l’arrivée d’un nouvel écosystème de mobilité combinant l’électromobilité, le car-sharing, le vélo, le transport public, etc. C’est aussi l’arrivée de nouveaux acteurs dans le paysage de la mobilité, Google, Amazon, Apple et les autres. Mais c’est également une autre manière de concevoir nos villes avec en arrière-pensée la migration massive des citoyens vers les centres urbains et l’arrivée du véhicule autonome. C’est pourquoi pas une autre manière d’effectuer des livraisons via un drone ou un autre moyen de transport non-polluant. Bref tout un tas de facteurs avec lesquels nos membres vont devoir jongler afin de garder une offre en adéquation avec le besoin en mobilité de chaque individu’.

Au-delà de ce nouvel écosystème de mobilité dont personne ne sait exactement à quoi il ressemblera précisément, d’autres challenges beaucoup plus proches et concrets attendent Renta et ses membres. Ici on pense notamment à tout ce qui touche à la location pour particuliers. A ce sujet, Frank Van Gool nous confirme qu’un cadre d’utilisation entourant la formule du ‘Private Lease’ est actuellement en cours d’élaboration. Toute proche également, c’est l’adoption d’une nouvelle loi européenne de renforcement de la protection de la vie privée (GDPR). Il faudra voir dans quelle mesure cette modification va impacter la manière dont les sociétés de location pourront encore manipuler à l’avenir les données sensibles. Enfin, l’adoption prochaine de normes comptables IFRS internationalement harmonisées pourraient impacter la manière dont le leasing est porté dans les comptes. Bref, pas mal de pain sur la planche – ou plutôt d’opportunités – pour Renta et ses affiliés.