Reprise de Leasense par J&T Autolease

La société de leasing J&T Autolease, filiale d'International Car Lease Holding (ICLH), a racheté Leasense. Grâce à cette acquisition, l'entreprise ICLH, détenue par M. Eric Berkhof (groupe Van Mossel Automotive) et Ben Mandemakers (groupe Mandemakers), étend sa flotte totale à plus de 50 000 véhicules, dont 15 000 dans notre pays. Après le rachat, tous les collaborateurs de Leasense resteront à leur poste.



Leasense était anciennement située à Aartselaar et faisait partie du groupe Beerens. Cette société de leasing propose une mobilité efficace et personnalisée, grâce à une gamme variée de véhicules (quasi) neufs. Elle offre un produit sur mesure, même pour des périodes de leasing flexibles et plus courtes. La poursuite des activités courantes de Leasense sera assurée dans les bureaux de J&T Autolease.

Mobilisation des forces et synergie

Jan Deknuydt, directeur général de J&T Autolease : « En renforçant notre organisation par l’ajout de Leasense, nous ne nous contentons pas d’étendre notre flotte existante. En tant qu’entreprise familiale ambitieuse et orientée vers l’international, nous croyons fermement dans le principe de synergie et de mobilisation des forces, qui nous permet d’être proches de nos clients. Leasense apporte des connaissances et un savoir-faire supplémentaires au sein de notre entreprise. »