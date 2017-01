Salon de Bruxelles 2017: le top 15 des nouveautés fleet

S’il s’agit avant tout d’un salon axé sur l’utilitaire, le Salon de Bruxelles édition 2017 offre une belle panoplie de nouveautés automobiles dont quelques premières belges et même européennes, voire internationales. Parmi celles-ci, certaines sont clairement de futurs best-sellers sur le marché fleet. Petit tour d’horizon.







Audi Q5

Plus long, mais aussi plus léger, le nouveau Q5 offre davantage d’espace à ses passagers et adopte un look qui le rapproche davantage du petit frère Q2.

BMW Série 5

La berline premium la plus vendue de son segment en est déjà à sa septième génération. Sous ses airs de petite Série 7, elle renferme pas mal de technologies qu’on a déjà pu découvrir sur sa grande sœur.

Fiat 500X

Deux ans à peine après sa commercialisation, le petit SUV sur base de la célébrissime Fiat 500 s’offre une petite remise à jour. Les nouveautés sont à chercher sous le moteur et dans la liste des équipements technologiques.

Ford Ka+

Ford se lance dans le low-cost et va tenter de concurrencer Dacia avec cette version allongée de sa Figo commercialisée en Inde et renommée Ka+. La marque ne la destine pas forcément au marché fleet, mais elle pourrait quand même se tailler une belle place dans ce secteur grâce à son prix attractif : en dessous de 10.000 euros !

Hyundai i30

C’est elle la star sur le stand Hyundai : la nouvelle i30. Si les précédentes générations ont déjà connu un beau succès dans le secteur fleet, cette version 2017 devrait confirmer cette tendance grâce à son look, sa liste d’équipements et de motorisations.

Kia Rio et Optima SW

Déjà dévoilée à Paris en septembre dernier, la nouvelle petite Rio fait sa première entrée sur le marché belge à Bruxelles, à côté de l’Optima Sportwagon dont une version hybride sera proposée très prochainement.

Mercedes GLA facelift

Le petit SUV GLA profite du Salon de Bruxelles pour présenter sa version reliftée. Les évolutions sont ténues, mais l’offre moteur est élargie, tout comme la gamme d’équipements.

Mini Countryman

Chez Mini, c’est le Countryman qui présente à Bruxelles sa seconde génération. Plus grande de 20 cm, et plus puissante, elle est aussi disponible en version hybride. Sans oublier qu’elle est la première Mini à adopter un écran central tactile. Enfin !

Nissan Micra

La petite citadine de Nissan fait entièrement peau neuve au Salon de Bruxelles. Elle affiche des lignes beaucoup plus agressives et plus en phase avec les autres modèles de la marque que sa devancière.

Renault Koleos

On l’avait aperçu à Paris en septembre, mais cette fois, le nouveau SUV Koleos de Renault est bel et bien présenté officiellement au grand public. En phase avec les derniers modèles de la gamme, il ne présente pas vraiment de filiation avec son prédésseur.

Skoda Kodiaq et Octavia

Le Kodiaq, on en parle depuis un moment déjà. On l’a même déjà testé pour vous, mais le public belge peut enfin le découvrir de ses propres yeux. Et il attire tous les regards sur le stand Skoda, volant presque la vedette à la grande nouveauté du Salon de Bruxelles pour la marque, le facelift du best-seller Octavia.

Suzuki Ignis

Malgré sa petite taille (3,7 m) qui la positionne dans le segment des Ford Ka+ ou Fiat Panda, le Suzuki Ignis propose une vraie transmission intégrale. Tout ce qu’il faut pour le positionner en concurrent direct du… Fiat Panda 4×4 justement.

Volkswagen Golf VII phase II

La septième génération de la Golf s’offre un lifting de mi-carrière. Pas de révolution stylistique, mais on note surtout l’arrivée de quelques équipements et technologies dont certains sont exclusifs sur le segment.