Sarah Timmermans nommée Managing Director d’Opel Belgium

Sarah Timmermans, actuellement Director Sales Opel Belgium, est nommée Managing Director auprès d’Opel Belgium. Dans sa nouvelle fonction, Sarah rapportera directement à Pierre Deneus, Regional Sales Manager.



Sarah a débuté sa carrière chez Opel en avril 2012 en qualité de Commercial Vehicles Manager. Elle fut ensuite en charge du département Retail Network Development, soit le développement du réseau ; une fonction qu’elle assura en parallèle à la gestion du déploiement en 2016 du projet baptisé Drive Growth en Suisse. En janvier 2017 elle accéda à la fonction de responsable des ventes auprès d’Opel Belgium.

Sam Vilain, actuellement Manager Commercial Vehicles auprès d’Opel Belgium est nommé Sales Director Opel Belgium et rapportera à Sarah Timmermans, Managing Director Opel Belgium.

Sam a rejoint Opel en 2004 et a depuis occupé diverses fonctions dans l’organisation en prenant sans cesse plus de responsabilités au sein des départements RND et Business Development. Il occupe sa fonction actuelle de Manager Commercial Vehicles depuis septembre 2014.