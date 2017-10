SEAT va intégrer un système de commande vocal dans tous ses modèles

Les interactions avec des terminaux vocaux vont être de plus en plus utilisées. Cette tendance en matière de technologie mobile se retrouve aussi dans le domaine de l’automobile.







Avec des services de commande vocale comme Amazon Alexa, parler avec sa voiture ne sera bientôt plus une image futuriste. « Votre voiture sera capable de vous reconnaître et de vous saluer. Elle connaitra vos souhaits et vous emmènera vers vos destinations ou votre restaurant préféré », expose Leyre Olavarria, qui est à la tête du département Infotainment et Connected Car chez SEAT. « Alexa, dois-je emporter un parapluie aujourd’hui ? », c’est ainsi que débute la conversation entre Leyre Olavarria et son nouvel assistant virtuel au moment où il s’installe dans son véhicule. Avant qu’il ne démarre, Alexa lui donne un aperçu des conditions météorologiques. C’est une des plus de 20.000 fonctions qui sont proposées au conducteur. Votre souhait devient un ordre : il vous suffit d’appuyer sur un bouton sur le volant et de l’exposer à ‘Alexa’. « Je peux commander une fleur après que le système m’ait rappelé que ma mère fête son anniversaire aujourd’hui, ou encore me faire livrer une pizza », expose encore l’expert. SEAT est, selon ses propres dires, la première marque de l’industrie automobile à intégrer le service de commande vocale Amazon Alexa dans ses modèles. D’ici la fin de cette année, les Leon et Ateca en seront pourvues, tandis que l’Ibiza, l’Arona et le futur grand SUV de SEAT suivront en 2018.