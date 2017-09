SMT renforce son partenariat avec Volvo via 30 nouveaux véhicules

SMT (Services Machinery Trucks), distributeur officiel de camions et engins de chantier, a décidé de renforcer sa collaboration avec Volvo Car Belux. Et cela passe notamment par la commande de 30 nouveaux véhicules cette année, dont une partie ont été livrés ce jeudi 7 septembre.



SMT pour Services Machinery Trucks est une filiale du groupe SDA qui distribue des engins de chantier et camions en Europe et en Afrique. « Sur l’Europe, nous couvrons la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et depuis peu la Grande-Bretagne », indique Julien Waroquier, Group Controller de SDA.

Les bureaux de l’entreprise sont basés à Vilvorde, tout comme la flotte de véhicules pour laquelle il a été décidé que Volvo Car allait donc devenir le fournisseur privilégié. Il faut dire que la flotte de SMT est en pleine croissance. « Quand je suis arrivé dans l’entreprise en 2012, il y avait une cinquantaine de véhicules. Aujourd’hui, nous atteignons 120 voitures particulières. Nous travaillons avec Volvo Car depuis toujours puisque nous distribuons nous-mêmes les camions et engins de chantier de la marque. Mais nous avons surtout une grande confiance en Volvo grâce à l’aspect sécuritaire des véhicules et leur fiabilité qui facilite notre gestion quotidienne. Comme les camions et engins de chantier sont de plus en plus écologiques, il va de soi que notre flotte de voitures doit suivre la même tendance et c’est une des raisons supplémentaires qui explique notre partenariat avec Volvo Car, car la gamme présente un taux de CO2 relativement bas. C’est bien pour la fiscalité évidemment, mais aussi pour l’image de notre entreprise ».

Début 2017, SMT a donc passé commande de 30 nouvelles Volvo auprès du concessionnaire Lacom de Vilvorde avec qui l’entreprise a noué un partenariat de confiance depuis déjà quelques années. « Il ne s’agit pas d’un seul modèle puisque notre flotte se compose de la quasi-totalité des modèles de la gamme Volvo, en fonction de la fonction occupée par le bénéficiaire au sein de l’entreprise. Les véhicules sont en leasing auprès d’Arval pour une durée de 5 ans », termine encore Julien Waroquier.

