Sondage ALD Automotive: les Belges sont-ils prêts à modifier leurs habitudes en terme de mobilité ?

Dans la problématique qui mobilise actuellement les responsables du pays en terme de mobilité, il est un public qui n’a pas encore eu droit de parole, à savoir les premiers intéressés : les conducteurs.

ALD Automotive, le N°1 du leasing automobile en Belgique, a décidé de demander leur avis en effectuant un rapide sondage auprès de conducteurs de véhicules de société.

Deux questions leur étaient posées :

* êtes-vous prêts à échanger votre voiture de société contre un montant net ?

* êtes-vous prêts à utiliser des solutions de mobilité alternatives (transports en commun, vélo…) en combinaison ou non avec la voiture ?

En bref, les conducteurs sont-ils disposés à modifier leurs habitudes et leur comportement en terme de mobilité ?



Les résultats de ce sondage, complété par 271 conducteurs, sont très intéressants. Alors que 76% ne sont pas prêts à abandonner leur voiture pour une contrepartie nette, il ressort que 49% d’entre eux seraient disposés à utiliser une mobilité alternative en combinaison avec leur voiture. D’ailleurs, certains le font déjà. Du côté des conducteurs qui se disent prêts à échanger leur véhicule contre une compensation nette (24%), la majorité (51%) recherche une solution combinée avec le vélo ou les transports en commun, et certains le font d’ores et déjà (18%). Ces réactions sommaires mais spontanées indiquent, de la part des conducteurs belges, une volonté et une recherche pour contribuer à la problématique de mobilité.

C’est la raison pour laquelle ALD Automotive va mener, en collaboration avec la société d’études de marché GfK, une enquête auprès d’environ 30.000 conducteurs. Cette enquête approfondira les comportements et les besoins des conducteurs en matière de mobilité.

Rester à l’écoute du marché est une des principales préoccupations de l’entreprise de leasing. C’est ce qu’elle tend à faire par la création de groupes de discussions comprenant des panels réunissant Fleet Managers, décisionnaires et experts externes, qui débattront des grands thèmes issus de l’enquête. Ensemble, ils prendront en considération les inputs des conducteurs afin de proposer des solutions flexibles.

Dans le domaine de la mobilité, ALD Automotive s’est toujours positionné comme facilitateur et propose, depuis longtemps déjà, de nombreuses solutions flexibles pour tous les employés ainsi que des alternatives créatives à l’unique voiture de société : pools de vélos de société en combinaison avec ou sans voitures, voitures hybrides, électriques, etc.