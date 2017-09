Sortimo: l’aménagement de véhicules utilitaires en leasing, c’est possible!

Si le leasing se répand de plus en plus dans le monde de l'utilitaire, voilà qu'il débarque aussi dans le monde de l'aménagement de véhicules. Dorénavant, la société Sortimo vous propose de louer les éléments d'aménagement de votre véhicule.



Les avantages de l’aménagement de véhicules ne sont plus à prouver: sécurité pour votre matériel, pas de risque d’endomagement de votre camionnette, pas de danger suite à des éléments détachés, etc. Mais quid si votre véhicule est en leasing? Cela vaut-il la peine d’investir dans ces aménagements pour seulement quelques années? Dorénavant, la question ne se pose plus. Sortimo propose désormais d’intégrer ces éléments dans votre contrat de leasing.

Pour quelques dizaines d’euros de plus par mois, vous bénéficiez donc de votre véhicule entièrement aménagé, en fonction de vos besoins. Sortimo y va même d’un exemple: un aménagement d’une valeur de 2 500 euros, reviendrait à environ 52 euros par mois, et ce pendant une durée de 4 ans.

La garantie fabricant reste bien évidemment valable et vous êtes assurés à 100% en cas de vol ou d’accident.

A la fin du leasing de votre camionnette, vous pouvez décider de reprendre l’aménagement pour l’adapter à votre nouveau véhicule. Les solutions proposées par Sortimo sont en effet facilement modifiables pour être adaptée à plusieurs modèles.