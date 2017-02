Stef Holemans devient Fleet Manager de Toyota et Lexus

Suite au départ de Peter Mues en septembre dernier, le poste de Fleet Manager des marques Toyota et Lexus était laissé vacant. C'est désormais Stef Holemans (ex-Volkswagen et ex-Kia) qui va reprendre le flambeau.



Peter Mues avait fait un passage éclair chez Toyota et Lexus entre mai et septembre 2016. Depuis son départ, le poste de Fleet Manager de deux marques était laissé vacant.

C’est finalement Stef Holemans qui vient d’être nommé à ce poste. Stef Holemans n’est pas inconnu dans le secteur. Avant d’arriver chez Toyota et Lexus, il a occupé durant plus de deux ans le poste de Head of Sales de Kia Belgium, après avoir quitté le groupe D’Ieteren, où il avait officié en tant que Fleet Manager de la marque Volkswagen entre 2010 et 2014. Avant cela, Stef Holemans avait déjà une expérience au sein de deux sociétés de leasing: Alphabet et Arval.