Syndicats et employeurs se sont mis d’accord contre le principe du “100% cash for cars”

Le vendredi 7 avril dernier, syndicats et employeurs sont parvenus à un accord commun contre le principe du « 100% cash for cars ». Dans un avis unanime au gouvernement Michel, ils ont explicitement déclaré que les travailleurs avec une voiture de société pourraient recevoir de leur employeur un budget de mobilité avec un choix pour d’autres moyens de transports.



Les travailleurs pourraient donc opter pour un véhicule de société plus petit et compléter leur budget avec, par exemple, un abonnement de bus ou de train ou d’autres transports en commun. Ce qui resterait du budget à la fin de l’année pourrait éventuellement être rétribué en cash à l’employé. Le gouvernement devra venir, après Pâques, avec un règlement définitif de tous les partis sur le principe du « cash for cars », y compris les libéraux, qui souhaitent que le budget puisse également être payé à 100% en cash. Le secteur du leasing et de l’automobile est un ferme opposant au remboursement total en cash. Des détails supplémentaires devront encore être développés : entre autres le montant d’imposition du budget de mobilité, l’inscription exacte des possibilités offertes et la limite éventuelle du montant remboursé en cash. A suivre donc…