Traxio : les voitures de leasing encore plus vertes

Febiac, Traxio, Renta et Eandis ont organisé, le 12 décembre dernier et en présence du ministre flamand à l’Energie Bart Tommelein, une conférence de presse pour expliquer leur engagement dans l’écologisation des véhicules de leasing flamands. Cet engagement s’inscrit dans la Semaine des véhicules écologiques et le plan Clean Power for Transport qui vise une part de marché de 7,5 % pour les véhicules électriques et de 5 % pour les véhicules au gaz d’ici à 2020.



Le marché du leasing comme précurseur

La Flandre compte un très grand nombre de voitures faisant l’objet d’un leasing (7 % des immatriculations totales). Ces véhicules arrivent, après une utilisation professionnelle relativement courte, sur le marché de l’occasion où ils poursuivent leur vie pendant une dizaine d’années encore. Si le secteur du leasing tire la carte de la mobilité durable, cela aura un effet très favorable tant à court qu’à long terme. A court terme car les conducteurs de véhicules en leasing constituent un groupe important qui parcourt aussi un kilométrage élevé. A long terme car l’offre de véhicules sur le marché de l’occasion sera plus écologique.

Aujourd’hui déjà, un choix important existe en matière de véhicules écologiques, et l’avantage fiscal devrait aussi séduire le conducteur d’une voiture en leasing. L’avantage de toute nature (ATN) calculé pour les véhicules électriques et/ou hybrides est en effet sensiblement plus faible. Par ailleurs, ce dernier groupe est moins rebuté par les nouvelles technologies (et leurs éventuelles maladies de jeunesse et surcoûts) car la société de leasing prend en charge tous les coûts.

Un revirement dans ce marché contribuera certainement à une percée des véhicules durables. En opérant des choix réfléchis au niveau de la gestion des véhicules, les sociétés peuvent créer une situation win-win pour l’entreprise et le conducteur d’une voiture en leasing. La communauté dans son ensemble peut aussi en récolter les fruits.

La bonne nouvelle, c’est que le secteur du leasing veut soutenir l’initiative !

Toutes les parties autour de la table

Febiac, Traxio, Renta et Eandis souhaitent réunir leurs forces pour avancer vraiment dans l’écologisation de l’offre automobile. Chaque partie a sa propre approche :

• Febiac souligne que la puissance d’innovation de la branche automobile se concentre de plus en plus sur le développement de véhicules aussi écologiques que possible. Ces technologies et concepts de propulsion conquièrent progressivement leur place. Les constructeurs et importateurs ont un rôle dans la diffusion de l’information et dans la promotion de ce type de véhicules. Febiac est dès lors satisfait de la fiscalité verte et des engagements pris par les pouvoirs publics sur le plan de l’infrastructure de charge et de ravitaillement. Un encadrement clair, transparent et axé sur le futur doit permettre d’assurer le succès de ces véhicules écologiques.

• Traxio prévoit, en tant qu’organisation professionnelle recensant 8.800 PME actives dans la distribution et la réparation de véhicules, une formation adaptée pour les véhicules électriques et au CNG avec un certificat de sécurité pour les mécaniciens d’entretien. Œuvrer pour l’installation de charge et de ravitaillement en Flandre fait aussi partie des tâches de Traxio avec notamment, au moment de l’achat d’un véhicule électrique, une information via le vendeur/concessionnaire sur la charge à domicile. Elle porte plus précisément sur la connaissance de l’installation électrique à domicile afin de pouvoir charger en toute sécurité et en en connaissant le coût, sur la fiscalité, le ‘total cost of use’, les câbles et prises de charge, les modes de charge, la batterie domestique, le compteur intelligent ou wallbox et, pour certains conducteurs de voitures de société, sur les possibilités split-billing. Bref, soulager au maximum le client en supprimant les obstacles.

Une centaine de concessionnaires/membres Traxio proposent des tests pendant cette semaine pour donner la chance aux intéressés de découvrir la conduite électrique ou avec des voitures au CNG.

• Renta réunit les sociétés de leasing et de location représentant plus de 380.000 véhicules. Celles-ci soutiennent pleinement l’écologisation du parc. En raison de la courte durée des contrats (4 ans en moyenne), les voitures de leasing accélèrent l’introduction des technologies les plus récentes. Par ailleurs, elles facilitent le choix du client en supportant le risque lié à la valeur résiduelle et à l’entretien et aident les entreprises en leur proposant des outils permettant de comparer le coût total (TCO) des différentes alternatives, d’analyser les car policy en vue de l’écologisation et de mener des actions commerciales spécifiques par rapport aux alternatives vertes, par exemple des packs pour véhicules électriques avec infrastructure de charge ou des systèmes pour la gestion de la consommation.

• Eandis s’engage totalement à contribuer à réaliser les objectifs climatologiques et à favoriser la percée de la mobilité durable en Flandre. Eandis le fait en :

– écologisant sa propre flotte, en se concentrant aussi bien sur l’électricité que sur le CNG pour les véhicules de leasing et de service.

– soutenant les villes et communes dans leur transition vers la mobilité durable. Outre la formulation de conseils, Eandis organise notamment, sous le slogan ‘Avec la mobilité durable, vous gagnez sur toute la ligne’, l’audit de leur parc existant et l’achat commun de véhicules électriques et au CNG.

– assurant l’achat et le placement de 2.500 bornes de charge publiques à l’horizon 2020 dans le cadre du plan ‘Clean Power for Transport’.

– informant les particuliers et les entreprises et en les accompagnant dans leur transition vers une conduite plus soucieuse de l’environnement.