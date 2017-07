Tesla installe 8 Superchargers à Verviers

En proposant une gamme complète de voitures électriques, Tesla s’est donné pour mission d’accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. À ce jour, plus de 200.000 modèles de la marque circulent à travers le monde. Or, qui dit voiture électrique, sous-entend bornes de recharge. Malheureusement, dans des pays comme la Belgique, l’Italie ou même la France, ces dernières sont loin d’être légion. Du coup, il faut souvent des initiatives privées pour pallier ce manque de ‘ravitaillement’. Soucieux de ne pas mettre dans l’embarras les propriétaires de ses modèles, Tesla a installé quelque 300 stations de recharge gratuite à travers 20 pays européens. En Belgique, elles sont à présent au nombre de sept* puisque la marque américaine vient d’implanter huit Superchargers à Verviers, ville considérée comme le centre de l’Euregio. En fait, c’est à l’Hôtel Verviers Van der Valk que les propriétaires d’une Tesla pourront désormais venir recharger les batteries.



« Nous installons généralement nos Superchargers (8 ou 12, c’est selon) environ tous les 300 kilomètres. Et cela le plus près possible des grands axes routiers. Pour les utilisateurs d’une Tesla, l’emplacement de nos 300 stations est directement accessible via l’écran multifonction installé sur nos voitures. Verviers est un nœud routier privilégié entre la Wallonie, l’Allemagne, la Hollande et même le Luxembourg. Après Nivelles et Arlon, ce sera notre troisième implantation en Wallonie. Pour installer nos Superchargers, nous choisissons, autant que faire se peut, un endroit sympa à proximité d’une sortie d’autoroute. Un endroit où les propriétaires d’une Tesla pourront, durant les 20 ou 40 minutes que durera la recharge (20’ = 50%, 40’ = 80%), soit se rafraîchir soit se restaurer en toute sérénité », expliquait David Mignan, responsable Supercharger pour la France et le Benelux.

À signaler, qu’à peine installés, et alors que l’inauguration officielle n’avait pas encore eu lieu, les Superchargers avaient déjà, en moins d’une semaine, ‘abreuvé’ plus d’une centaine de Tesla venues de Belgique, France, Allemagne ou encore d’Angleterre. C’est vrai que durant la semaine, il y avait eu des épreuves autos à Francorchamps.

* Aartselaar, Machelen, Nivelles, Arlon, Gand, Heusden-Zolder et Verviers.