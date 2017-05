Test Honda Civic : offensive essence

La nouvelle Honda Civic a fait ses débuts publics au Mondial de Paris, fin de l’année dernière. Entre-temps, elle est arrivée dans les concessions. Dans une première phase, elle est disponible en version sportive 5 portes avec deux nouveaux moteurs essence comme seule alternative au diesel. Nous avons testé le 1.5 VTEC, un moteur turbo de 182 ch.



En Europe, la Civic reste le modèle clé de la gamme Honda. La toute première Civic date de 1972 et était une concurrente directe de la Volkswagen Polo. La Civic en est aujourd’hui à sa dixième génération et n’est plus une citadine, mais plutôt une compacte de classe moyenne qui se positionne au même niveau que des Volkswagen Golf, Opel Astra et Ford Focus.

Feuille de route

La nouvelle Civic sera commercialisée en différentes phases. D’abord en version 5 portes, comme nous avons pu la tester. A l’été 2017, une version 4 portes verra le jour avec une ligne de toit coupé. Le lancement des motorisations se fera aussi en plusieurs phases. Sur le premier exemplaire qui est déjà en concession, on trouve 2 nouveaux et remarquables moteurs essence. D’une part le 1.0 trois cylindres turbo qui développe 120 ch. Et la gamme se complète avec le 4 cylindres de notre modèle d’essai, un 1.5l turbo avec un puissant 182 ch. Les deux moteurs reçoivent une boite manuelle 6 vitesses de base. En tant qu’alternative, on trouve une CVT. D’ici fin 2017, une version diesel de 120 ch verra aussi le jour, tant sur la version 4 que 5 portes.

Design remarquable

La nouvelle Civic ne passe pas inaperçue dans les rues des villes. C’est une voiture qui sait attirer le regard grâce notamment à son remarquable design. Elle semble tout droit sortie du plateau du film ‘The Fast and the Furious’. La carrosserie est courte et directement reconnaissable grâce à ses lignes remarquables sur le flanc, un spoiler de toit, une lunette arrière en deux parties, des extracteurs d’airs identifiables à l’avant et à l’arrière. Cerise sur le gâteau, elle affiche deux sorties d’échappement en position centrale. Ce sera peut-être trop voyant pour certains clients, mais il y en aura aussi pour le compte de ceux qui préfèrent la discrétion : une version un peu moins extravagante de la 4 portes sera commercialisée à l’été 2017, avec moins de détails voyants, mais avec une carrosserie tout aussi dynamique et sa ligne de toit coupé. Avec le design extraverti de sa cinq portes, Honda veut réanimer à nouveau son image sportive. Ce n’est pas un hasard si Honda s’est à nouveau engagé en F1, même si le succès n’est pas immédiat.

Plus spacieuse qu’on ne le pense

La carrosserie courte suggère que la Civic est un coupé très court. Ce n’est pas tout à fait vrai. Ouvrez les portières et vous découvrirez un intérieur qui est bien plus spacieux qu’on ne le pense. Et c’est aussi vrai pour ceux qui prennent place à l’arrière. L’espace disponible aux jambes est même l’un des meilleurs dans ce segment grâce à l’empattement long, qui mesure 3 cm de plus que le modèle précédent. Le coffre affiche aussi un format impressionnant avec un volume de 478 litres. Cela explique pourquoi la Civic fait mieux que la moyenne de son segment.

A première vue, le dashboard parait chaotique avec toutes ses ondulations. Dans la pratique, il se révèle plutôt user-friendly. Seul l’écran tactile monté au centre distrait pendant la conduite, car en tant que conducteur très concentré, vous devez positionner votre doigt sur des points spécifiques pour certaines fonctions. L’autre partie est dominée par un tachymètre qui est monté en position centrale et dans lequel on trouve un indicateur de vitesse.

Des moteurs avec du coffre

La nouvelle Honda Civic se veut avant tout une voiture dynamique. Ce message se ressent clairement dans son design. Mais cela va bien au-delà d’un beau dessin. Le moteur essence 1.5 l est un vrai bijou. Il ronronne doucement et développe une puissance de traction convaincante dans les vitesses les plus basses, jusqu’à ce que s’engage le limiteur de vitesse, qui est à 7000 tours/minute ! La puissance de traction disponible est linéaire est reçoit même encore un boost supplémentaire à partir de 4000 tpm. Avec ce moteur, on peut rouler sportivement, mais aussi de façon relax. Peu importe le style de conduite qu’on choisit, on appréciera la boite de vitesse. Les vitesses sont bien espacées et la commutation se fait par l’intermédiaire de courts mouvements précis. La combinaison incroyable du moteur et de la boite de vitesse est complétée par un comportement de conduite exemplaire. En comparaison avec la génération précédente, le centre de gravité a été abaissé et le réservoir de carburant ne se trouve plus sous les sièges avant, mais sous la banquette arrière. A l’arrière, une suspension multi-bras a été montée. Le plaisir de conduite est standard dans la nouvelle Honda Civic.

Bilan Fleet Le moteur essence n’impressionne pas seulement par ses caractéristiques de fonctionnement en douceur. Sa consommation est aussi à mettre en avant. Comme moyenne générale lors de notre essai, nous avons consommé 6,7l/100 km avec des extrêmes à 5,8l/100 km et 7,6l/100 km. Ce sont des valeurs exemplaires, pas encore aussi basses qu’avec un diesel, mais tout de même très acceptables, d’autant plus par rapport au caractère sportif de la voiture. Avec son taux de CO2 officiel de 133 g/km, elle bénéficie d’une déductibilité fiscale de 75%. L’ATN reste aussi très limité. Le 1.5 VTEC Turbo est disponible en trois niveaux de finition : Sport, SportPlus et Prestige. Le prix de base est de 22.802€ HTVA. En raison de sa puissance considérable de 182 ch, la TMC reste élevée en leasing, en Wallonie et à Bruxelles. Un autre handicap de la Civic pour les flottes, c’est son nombre limité de concessions et le fait que Honda ne soit pas bien organisé vers les flottes.

HONDA CIVIC 1.5 VTEC TURBO

FICHE TECHNIQUE

Carburant : Essence

Puissance : 134 kW /182 ch

Couple maximum 240 Nm@ 1900-5000 tpm

Cylindrée : 1498 cc

Poids : 1307 kg

Volume du coffre : 478/1245 litres

Contenance du réservoir : 46 litres

Consommation moyenne du test : 6,7 l/100 km

CO2 : 133 g/km

Vitesse maximale : 220 km/h

AUTRES MOTORISATIONS

1.0 VTEC TURBO essence 129 ch

INFORMATIONS DE BASE

Pris de base HTVA : 22.802 €

Prix de base TVAC : 27.590 €

Puissance fiscale : 8 ch

TMC/taxe de roulage (Bruxelles, Wallonie, Leasing) : 2.478/213,13 €

BIV/taxe de roulage (Vlaanderen) : 308,13/204,08 €

Déductibilité fiscale: 75 %

ATN Conducteur: 1663,30 €/an

ATN employeur: 277,21 €/an

