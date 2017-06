Test Mini Cooper Countryman S E ALL4 : à la prise

En tant que ‘filiale de’, Mini a dû attendre un peu avant d’électrifier son premier modèle. BMW voulait d’abord essuyer les plâtres lui-même avec la 225xe Active Tourer, pionnière dans la configuration hybride avec un moteur transversal. Rien d’étonnant dès lors que la Mini Countryman exploite grosso modo la même technologie que sa ‘marraine’.



Avez-vous déjà entendu parler de la BMW X1 xDrive25LE iPerformance ? Il s’agit de la version plug du plus petit SUV de BMW qui est commercialisée depuis l’an passé en Chine. La Mini Cooper Countryman S E ALL4 y est encore davantage apparentée que la 225xe Active Tourer dans la mesure où les deux crossover ont été développés conjointement. Les spécifications se ressemblent dès lors fortement : un moteur à essence 1,5 litre turbo 3 cylindres de 136 ch sous le capot et un moteur électrique de 7,6 kWh sur l’essieu arrière, générant une puissance du système de 224 ch pour 49 gr CO2 à peine grâce au cycle de mesure NEDC obsolète.

Transmission intégrale intelligente



La consommation type de 2,1 litres aux 100 km montre que la Countryman S E a passé la première partie du cycle de test en mode électrique. Un mode qui exploite des batteries lithium-ion sur une distance de 42 km au maximum avec une vitesse de pointe de 125 km/h. La conduite hybride est naturellement possible. Le cerveau de la voiture décide alors lui-même la manière dont les moteurs à essence et électrique collaborent, en fonction de la vitesse et de la destination dans le GPS. Sur cette base, le mode Auto eDrive décide s’il faut économiser du courant pour le centre-ville en fin de parcours. Si vous roulez sans navigation, vous pouvez pousser sur le bouton Save Battery afin de ménager les batteries.

Recharger en roulant fait également partie des possibilités, mais uniquement en mode Sport qui est en réalité destiné à tirer le maximum du véhicule. Et ce n’est pas rien : BMW annonce un chrono de 6,8 s pour passer de 0 à 100 km/h. Une performance facile à atteindre grâce à la boîte automatique à 6 rapports et à la pseudo transmission intégrale. Pourquoi ‘pseudo’ ? Parce qu’il n’y a aucun lien mécanique entre les roues avant et les roues arrière. Ce sont des ordinateurs ou des unités de contrôle qui permettent la collaboration des moteurs à l’avant et à l’arrière, tout comme avec un système 4×4 classique qui utilise toutefois un arbre à cardan entre les roues avant et arrière.

Quelques bémols

La Countryman n’en affiche pas pour autant des ambitions off-road, mais bien une tenue de route plus fiable qui masque habilement le poids important du véhicule. La configuration hybride avec les batteries pèse 150 kg de plus, ce qui donne un poids à vide de 1660 kg. Notre exemplaire richement doté atteignait même les 1790 kg, pas mal pour une voiture de la catégorie de la Golf. Et pourtant, la Countryman S E se pilote avec autant de précision que ce que l’on peut attendre d’une Mini et avec un amortissement sportif qui filtre les arêtes et les trous de manière qualitative. La tendance au roulis est bien réprimée, même si la plus grande de toutes les Mini a du mal, au fil du temps, à contenir ce poids à vitesses élevées.

Autre problème : la consommation, très sensible au style de conduite adopté. Pour parcourir 40 km en mode électrique, il faut vraiment rouler en douceur. Quand les batteries sont vides, la consommation de carburant grimpe pour atteindre facilement les 8 litres et plus. Ce qui n’est pas mal pour une voiture qui annonce une consommation type de 2,1 litres. Pour une grande part, cela est naturellement dû à la méthode de test obsolète, mais aussi au fait que la nouvelle Countryman est une voiture costaude. Une voiture dans laquelle 4 adultes peuvent aisément prendre place et qui est particulièrement adaptée, avec cette motorisation, à une utilisation dans un contexte flamand distinct (déductibilité à 100 % et pas de TMC ni de taxe de circulation). Pourtant, la Cooper Countryman S E ALL4 s’avère être moins économique que ce que l’on aurait pu espérer par rapport à son long temps de développement (et de sa longue dénomination).

Fiche Technique

Mini Cooper Countryman S E ALL4 (165 kw) – 2017

Carburant Essence Puissance 165 kW / 224 ch Couple maximum 385 Nm@ tpm Cylindrée 1498 cc Poids 1660 kg Volume de coffre 405 – 1275 litres Capacité du réservoir 37 litres Consommation moyenne 2,1 l/100 km Taux de CO2 49 g/km Vitesse maximale 198 km/h

AUTRES MOTORISATIONS MOTEUR CARBURANT PUISSANCE One Essence 102 ch One D diesel 116 ch Cooper ESSENCE 136 ch Cooper S ESSENCE 192 ch Cooper D diesel 150 ch Cooper SD diesel 190 ch John Cooper Works ESSENCE 231 ch