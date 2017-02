Test Toyota Prius Plug-In

Une bonne année après l’introduction de la 4e génération de la Prius, Toyota lance à nouveau une variante plug-in de son evergreen. Cette fois avec une puissance électrique accrue, une autonomie plus importante et la possibilité d’installer un panneau solaire sur le toit.



C’est à peine croyable mais la première Prius date déjà de 1997. Etonnant aussi, Toyota n’a lancé qu’une seule version plug-in de son modèle à succès, en l’occurrence la Prius Plug-In Hybrid de 2012. Les Japonais doutent encore du fait que les hybrides plug-in représentent toujours l’avenir, car leur soif moyenne de carburant dépend fortement de l’utilisation. Si le propriétaire branche sa Prius de manière conséquente, le moteur à combustion ne devra intervenir que sur les trajets plus longs. Si l’utilisateur s’en fiche, le PHEV consommera alors facilement un litre de plus que la Prius ordinaire qui s’en sort avec cinq litres.

Pourquoi ont-ils dès lors décidé à Tokyo de lancer à nouveau une version plug-in de la Prius ? Parce que des marchés comme la Californie ou la Norvège l’exigent. De plus, la chaîne cinématique est devenue nettement plus efficace, permettant à la Prius Plug-In d’effectuer 50 km sur la seule puissance de la batterie. En conditions idéales, l’autonomie électrique peut même atteindre 70 km voire plus, ce qui est aussi bénéfique pour la consommation sur trajets plus longs. Nous avons enregistré une moyenne de 4,1 litres après 178 km variés, soit un petit litre de mieux que la Prius ordinaire. Mais malheur à vous si les batteries sont vides, car la plug-in brûlera alors facilement six litres voire davantage. Si vous voulez charger les batteries en roulant, comptez encore un litre ou deux en plus.

Un litre aux 100

Sur papier, la Prius plug-in consomme 1 litre aux 100 km, ce qui correspond à 22 gr CO 2 . Merci à l’ancien cycle de mesure NEDC qui n’est pas prévu pour les voitures qui peuvent effectuer une partie de la route de test en mode électrique. De ce fait, le PHEV a droit au tarif nul en matière de TMC et de taxe de circulation en Flandre. A Bruxelles et en Wallonie, vous paierez une seule fois, respectivement, 123 euros et 319 euros par an. Pour les indépendants et les entreprises, les coûts sont 100 % déductibles dans les deux régions, ce qui adoucit un peu le prix initial de 41.980 euros. Attention : pour ce prix, vous recevez une version Solar très bien équipée qui possède en outre un panneau solaire sur le toit. De quoi effectuer 5 km électriques supplémentaires par temps ensoleillé.

Parmi les autres nouveautés, citons le nez redessiné avec feux LED intelligents, une face arrière repensée avec un hayon en carbone et naturellement davantage de batteries sous le sol du coffre. Celles-ci réduisent il est vrai le volume du coffre qui passe de 502 à 380 litres mais permettent de garantir les prestations EV du plug-in. Avec les amortisseurs et les suspensions révisés, cela donne un véhicule agréable que l’on a bien en mains et qui donne une impression de précision. Il faut l’admettre, le volant ne communique toujours pas et les freins ne réagissent pas de manière linéaire. Pour autant, la Prius plug-in se montre plus agréable qu’on ne pourrait le penser. Ne comptez cependant pas trop sur les sprints intermédiaires d’une EV car pour cela le PHEV ne dispose pas de suffisamment de peps à bord.

Ambitions EV

Une fois le moteur à essence enclenché, la consommation augmente ainsi que le bruit ambiant. Difficile d’utiliser le terme agréable pour qualifier ce 1.8 quatre cylindres, surtout qu’intuitivement, il n’apporte pas grand-chose à l’expérience de conduite. Ceci pour dire que la Prius plug-in ne s’exprime jamais aussi bien qu’en mode EV. Il est donc tout doucement temps que Toyota commence à développer, en plus d’une version à hydrogène, une EV classique, d’autant que la concurrence propose désormais des véhicules électriques dont l’autonomie utile atteint 300 km voire plus. Toyota planche d’ailleurs sur la question même s’il faudra attendre 2020 avant d’en voir les résultats. En attendant, la Prius Plug-In constitue une excellente solution intermédiaire, à condition de la charger de manière conséquente.

FICHE TECHNIQUE



Toyota Prius Plug-In (89 kW) – 2017

Carburant essence

Puissance 89 kW / 122 ch

Couple maxi 142 Nm@3600 t/m

Cylindrée 1798 cc

Poids 1615 kg

Coffre 360 litres

Réservoir 43 litres

Consommation moyenne 1 l/100 km

Emissions de CO 2 22 gr/km

Vitesse de pointe 162 km/h

INFORMATION DE BASE

Prix de base hors TVA 34.694 €

Prix de base TVA comprise 41.980 €

Puissance fiscale 10 CH

TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 123 €

BIV (Flandre) 0 €

Taxe de circulation 0 € (Flandre)

319 € (Wallonie)

Déductibilité fiscale 100 %

ATN conducteur 1.250 €/an

ATN employeur 184 €/an