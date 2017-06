Test Volvo XC60 D5 (2017) : best-seller réinventé

Depuis le face-lift de 2013, la XC60 n’a fait que gagner en popularité. Mieux encore : en 2016, Volvo en a vendu plus d’exemplaires que jamais. Et pourtant, le temps est venu de lancer la nouvelle XC60, avec des fondations modernes et une chaîne cinématique hybride.



D’abord la mauvaise nouvelle : nous n’avons pas encore roulé avec l’hybride essence T8 ‘Twin Engine’. Lors de la présentation de presse internationale en Espagne, seuls le moteur T6 à essence de 320 ch et le diesel D5 de 235 ch étaient disponibles. Notons qu’il existe aussi un moteur T5 à essence de 254 ch ainsi qu’un diesel D4 de 190 ch qui sont, comme le reste de la gamme, obligatoirement associés à une boîte automatique à 8 rapports et à la transmission intégrale. Il est d’ores et déjà certain qu’un D3 avec boîte manuelle (et sans doute traction avant) suivra au début de l’année prochaine. Mais Volvo ne souhaite pas en dire davantage pour l’instant. Il est heureusement plus loquace sur le diesel D5 haut de gamme que nous avons pu tester dans les environs de Barcelone.

Power Pulse

Jusqu’à nouvel ordre, tous les moteurs Volvo comptent quatre cylindres pour 1969 cc. C’est aussi le cas du D5 qui mobilise deux turbos pour produire un couple de 480 Nm à partir de 1750 tours. La technologie Power Pulse brevetée assure un temps de réponse réduit en injectant d’abord un peu d’air comprimé dans le compresseur. Résultat : le D5 se montre attentif toujours et partout, notamment grâce à la boîte automatique alerte à 8 rapports qui passe toute résistance en douceur. Si vous voulez encore plus de réponse en termes d’accélération, placez alors le Drive Selector sur Dynamic, même si cela implique un tantinet moins de confort avec la suspension pneumatique (en option).

En mode standard, la XC60 roule parfaitement. La direction est légère, l’amortissement bien dosé et la tendance au roulis très bien réprimée. Une prestation impressionnante dans la mesure où le néophyte affiche 1815 kg sur la balance. Les exemplaires full-option titillent facilement les 2 tonnes, avant même que les quatre passagers ne s’y engouffrent. Mais accueillir quatre personnes ne pose pas de problème pour la spacieuse XC60 avec notamment beaucoup de place à l’arrière. Pas de problème non plus au niveau de la garde au toit, même avec un toit panoramique qui couvre toute la longueur de la voiture. Bref : la nouvelle XC60 constitue un espace agréable pour emmener une famille, d’autant que la planche de bord et l’aménagement semblent provenir de la gamme S/V90 supérieure.

Les points sur les i

Le fait que Volvo ait encore étendu ses équipements de sécurité n’étonnera personne. Presque tous les systèmes actifs et passifs d’assistance à la conduite sont de la partie et sont en outre plus intelligents que sur des versions précédentes. C’est ainsi que le système de freinage d’urgence ‘voit’ désormais aussi dans le noir et peut même distinguer des élans (en plus des gens) sur la route. Il est clair que la plupart des conducteurs fleet vont encore attendre un peu pour le D3 plus avantageux. A ce moment-là, les moteurs diesels disposeront aussi de l’injection AdBlue, plus propre pour l’environnement et donc meilleur pour l’esprit. En attendant, vous pouvez opter pour l’hybride T8 déductible à 100 % dans les milieux professionnels, mais pour lequel il vous faudra débourser 70.250 € au minimum. Douloureux, mais à ce prix-là, vous serez au volant d’un vrai chef de file.

Fiche Technique

Volvo XC60 D5 (173 kw) – 2017

Fiche Technique Carburant diesel Puissance 173 kW /235 ch Couple maximum 480 Nm@1750 tpm Cylindrée 1969cc Poids 1814kg Volume de coffre 505 litres Volume du réservoir 60 litres Consommation moyenne normalisée 5,5 l/100 km Taux de CO2 144 g/km Vitesse maximale 220 km/h

AUTRES MOTORISATIONS moteur Carburant Puissance T5 essence 254 ch T6 essence 320 ch T8 Twin Engine hybride essence 320 ch D4 diesel 190 ch D5 diesel 235 ch

INFORMATIONS DE BASE Prix de base HTVA 44.214,88 € Prix de base TVAC 53.500 € Fiscaal vermogen 11 ch TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 4.957 € BIV (Flandre) 896,66 € Taxe de roulage 503,37 € Déductibilité fiscale 75 % ATN Employé 5044 €/an ATN employé 858 €/an