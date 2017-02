Thomas Tomme (Fleet Owner of the Year 2016) a présenté sa politique de gestion de flotte au Fleet Corner

Le premier Fleet Corner de l’année donnait la parole à Thomas Tomme, gestionnaire de flotte d’Eandis, qui a remporté en novembre dernier, le prix du Fleet Owner of the Year 2016 lors des link2fleet Awards.



C’est devant un parterre bien garni de fournisseurs de secteurs et de gestionnaires de flotte que Thomas Thomme a énoncé les lignes directrices de sa politique de gestion de flotte au sein de la société Eandis, gestionnaire du réseau électrique au nord du pays. Pour information, Eandis est active dans 229 communes et gère 97.000 km de réseau électrique grâce à une équipe de plus de 4.000 collaborateurs.

« Depuis le 1er janvier 2016, notre politique de gestion de flotte met l’accent sur le choix de véhicules à propulsion alternative », a débuté le jeune fleet-owner. « Aujourd’hui, nous possédons par exemple 46 véhicules au CNG et l’objectif est d’atteindre 100 véhicules d’ici 2019, mais également 44 plug-in hybrides et 6 véhicules 100% électriques ». Pour ce faire, 38 points de recharge ont déjà été installés sur le site du siège à Melle et l’entreprise compte disposer de 120 bornes d’ici fin de cette année, répartis sur ses différents sites.

Les alternatives comme le vélo ou l’utilisation de voitures de pool ou de bureaux satellites sont également promotionnées au sein de l’entreprise pour pousser les collaborateurs à adopter une mentalité plus verte dans leurs déplacements quotidiens. Et la sécurité n’est pas en reste puisque les collaborateurs qui totalisent trop d’accidents ou de contraventions sont écolés.

Si Thomas Tomme et son équipe peuvent se targer d’avoir réussi à mettre en place toutes ses alternatives et d’avoir changé le comportement et les mentalités des travailleurs d’Eandis, c’est grâce à la communication. « Il est important de développer une bonne communication via différents modes tels que des newsletters envoyées au personnel ou des campagnes de communication interne.

L’exemple d’Eandis a fortement intéressé les gestionnaires de flotte présents pour qui cette politique représente un vivier d’idées dans lesquelles ils pourront puiser pour faire évoluer leur propre politique interne.

La prochaine session du Fleet Corner est prévue le 28 février. Elle présentera l’application Olympus.