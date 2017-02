TomTom Telematics dépasse le seuil des 700.000 véhicules équipés

TomTom Telematics annonce aujourd'hui avoir dépassé les 700 000 abonnements à ses solutions de gestion de flotte et de voitures connectées (FMS). Comptant dorénavant plus de 46.000 clients, l'entreprise renforce sa position de leader Européen sur le marché.



Ces dernières années, TomTom Telematics a affiché une croissance à deux chiffres, stimulée par son engagement continu en faveur de l’innovation et par ses investissements soutenus en R&D. Au centre de cette croissance, WEBFLEET, solution SaaS, qui permet aux gestionnaires de flottes de gérer efficacement les données de leur parc de véhicules quelque soient leurs activités. La plate-forme de service TomTom Telematics certifiée ISO/IEC 27001:2013 favorise les économies d’échelle, permettant à TomTom Telematics de développer ses activités au-delà de ses principaux services de gestion de flotte et de poursuivre son essor.

« L’importance accordée à l’innovation est l’un des principaux moteurs de croissance de notre activité », a déclaré Thomas Schmidt, Directeur Général de TomTom Telematics. « Nous nous trouvons à l’aube d’une nouvelle ère fascinante pour l’industrie de la gestion de flotte. L’amélioration de la connectivité des véhicules va transformer la façon dont fonctionnent les flottes. En collaboration avec nos partenaires, nous voulons créer de nouvelles applications, solutions et intégrations qui offriront des avantages innovants à nos clients, gestionnaires de tous types de flotte, quel que soit leur secteur d’activité. Ainsi, nous les aidons à réduire leurs coûts et à être plus efficaces, ce qui peut avoir un effet tangible sur la rentabilité de leur entreprise. »