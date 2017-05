Total acquiert PitPoint et accélère son développement dans le GNV en Europe

Total acquiert la société néerlandaise PitPoint B.V., 3e opérateur du gaz naturel véhicule (GNV) en Europe. Acteur indépendant intégré de premier plan dans le secteur des carburants alternatifs, PitPoint B.V., qui dispose déjà d’une centaine de stations GNV, est également présent dans le biogaz, l'hydrogène et les bornes de recharge électrique à destination des marchés du transport routier et maritime. PitPoint B.V. connaît un fort développement de son activité dans plusieurs pays européens (Pays-Bas, Belgique et Allemagne).

Cette acquisition va permettre à Total d’accélérer significativement son déploiement dans le secteur du GNV, en particulier à destination des poids lourds et professionnels du transport et de mettre en oeuvre son ambition de développer un réseau de 350 stations GNV en Europe dès 2022, ce qui fera du Groupe le leader du GNV en Europe.



« Après l’acquisition de Lampiris en 2016, cette acquisition s’inscrit pleinement dans l’ambition de Total de se développer dans les business bas carbone en favorisant notamment le développement du gaz dont le Groupe est un leader mondial. Développer la demande de gaz par des nouveaux usages dans les transports est au coeur de notre stratégie intégrée qui vise à nous développer sur l’ensemble de la chaîne gazière », a commenté Patrick Pouyanné, Président – directeur général de Total. « Le GNV a un potentiel de développement important dans le domaine du transport routier. L’objectif de ce rapprochement est de combiner le savoir-faire technologique et commercial que PitPoint B.V. met en oeuvre en matière de GNV depuis plus de dix ans avec la puissance du réseau de distribution et du portefeuille de clients de Total. PitPoint va ainsi devenir le coeur de l’ambition GNV Europe de notre branche Marketing & Services tout en maintenant son ambition d’offrir à nos clients une énergie propre ».

Cette opération sera sans incidence sur les clients et salariés de Pitpoint B.V. Les termes et conditions de leurs contrats demeureront inchangés.

Total et le GNV

Le Groupe dispose déjà d’un réseau de 450 stations GNV dans le monde dont une centaine en Europe. En matière de GNC, Total est présent en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Egypte, au Pakistan. Pour ce qui est du GNL, le Groupe a mis en service en 2015 sa première station en Belgique, à proximité du port d’Anvers.

Total souhaite accélérer le développement de son réseau pour atteindre rapidement un maillage répondant aux besoins de ses clients. Son marché cible : le secteur du transport en Europe où Total pourra s’appuyer sur son maillage actuel qui compte plus de 9 000 stations pour professionnels et particuliers. La priorité sera donnée à l’accélération du développement dans les pays où le Groupe est déjà présent dans le GNV (Allemagne, Benelux, France).

PitPoint B.V. et les carburants alternatifs

PitPoint B.V. contribue activement au développement des stations proposant des carburants alternatifs en Europe pour ses clients professionnels et particuliers. Grâce à un effort soutenu d’innovation et d’investissement dans le GNC, le biométhane, le GNL, l’hydrogène ou encore le déploiement de bornes de recharge électrique, PitPoint B.V. permet de concilier transport et préservation de la qualité de l’air.