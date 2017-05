Touring et la ville de Gand testent une app de budget mobilité avec fonction de paiement intégrée

Pendant 3 mois et jusqu’à fin juin de cette année, une centaine de volontaires répartis en trois groupes testent un budget de mobilité de 150, 250 ou 300 euros par mois via une app. Le montant est déterminé sur base du véhicule et du nombre moyen de kilomètres parcourus que le conducteur fait actuellement. L’application ne donne pas seulement accès rapidement aux connexions de tram et bus, mais aussi à d’autres moyens de mobilité comme les services de shuttle, les taxis, la location de vélos ou de voitures, le partage de véhicules et les parkings.



Toutes ses possibilités peuvent être payées à l’aide d’un système unique de paiement. L’app doit pousser les utilisateurs à davantage réfléchir à leur comportement de déplacements. C’est uniquement via des initiatives concrètes que ce comportement pourra effectivement évoluer selon Danny Smagghe, porte-parole de Touring. Le but est que davantage d’usagers de la route fassent usage d’autres solutions de déplacements que la voiture (de société). La ville de Gand, qui connaît ces dix dernières années, une hausse de sa congestion urbaine, est le lieu idéal pour ce genre de test. Les premiers résultats montrent une plus grande réflexion des utilisateurs de véhicules. Le projet est coordonné par le département Geographie de l’UniGent. Ils assurent aussi le suivi des résultats du test. D’une première enquête, il ressort que certains participants utilisent l’app parce qu’ils souhaitent une mobilité plus durable. D’autres utilisent l’app pour des raisons financières. Une action communautaire s’assure que les fournisseurs rencontrent bien les besoins de utilisateurs. Il ressort ainsi des premiers résultats un manque de vélos électriques avec un bac de chargement. D’ici la fin de l’année, une évaluation du projet pilote de Gand aura lieu. Les services publics des villes d’Anvers et Bruxelles se montrent très intéressés par ce projet mais il subsiste tout de même une importante crainte. « Si le transport en commun doit être une alternative viable à la voiture, il doit être plus ponctuel, plus fréquent, plus sécurisé et plus confortable et être accessible via un système de ticket unique dans tout le pays, y compris avec un accès via internet et assurer une plus grande fiabilité ». C’est ce que dit le professeur Witlx, président de l’Institut pour la Mobilité Durable (IDM) de l’UniGent et professeur d’Economie Géographique, qui mène le projet. A l’heure actuelle, pour la poursuite du développement du projet, les responsables doivent encore discuter avec la SNCB qui n’a pas encore publié ses données de billets. Le Ministre de l’Agenda Numérique, Alexander De Croo a invité en mars dernier, le SNCB à ouvrir ses données de billetterie pour les rendre accessible à différentes plateformes électroniques et aux entreprises. Cela devrait être fait d’ici la fin de l’année. Actuellement, c’est uniquement possible via l’application de l’entreprise Olympus Mobility, une plateforme de mobilité B2B qui a acquis beaucoup d’intérêt de la part des sociétés de leasing.

La société de transports De Lijn a, entre-temps, ouvert ses données à plusieurs plateformes digitales. L’actuel test de budget de mobilité à Gand nous semble aussi intéressant dans le cadre du budget de mobilité sur lequel le gouvernement est en train de plancher pour les utilisateurs d’une voiture de société et dont la version définitive doit encore être approuvée.