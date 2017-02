Touring et Proximus lancent “ConnectMy.Car”, un boitier de track and trace

"ConnectMy.Car" est un nouveau système basé sur un boitier et développé par une collaboration entre l'opérateur Proximus et l'assureur Touring pour connecter les véhicules et permettre aux gestionnaires de flotte de collecter des informations sur leur parc.



Localisation du véhicule, informations sur le style de conduite du conducteur ou encore informations techniques sur le véhicules, voilà quelques tâches que permettra ce nouveau produit sur le marché, baptisé ConnectMy.Car. Des données qui pourront être transférées directement au gestionnaire de flotte pour lui permettre de connaitre l’état de son parc, mais aussi pour pouvoir mieux gérer la coordination d’interventions techniques dans le cadre d’une assistance routière par Touring, par exemple.

ConnectMy.Car fonctionne via un boitier connecté en 4G qui génère en plus un hotspot wi-fi transformant de ce fait le véhicule en bureau mobile puisque n’importe quel appareil (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) pourra être connecté à ce réseau.

Les deux sociétés annoncent également que le conducteur sera libre ou non de diffuser ses informations. “Il garde un contrôle total sur ses données en permanence et le partage d’informations ne peut se faire sans son consentement préalable”, précise le site www.connectmy.car