Touring révolutionne son modèle de prestations de services

L’année 2016 a marqué un nouveau record en matière d’embouteillages. La congestion tenace du trafic pèse de plus en plus sur notre quotidien et, par conséquent, la population cherche des alternatives pour se déplacer. Touring reconnaît cette évolution et adopte une approche multimodale pour ses services de dépannage: désormais, la personne impliquée recevra de l’aide quelle que soit la manière dont elle se déplace.



Mobilité durable: l’approche multimodale

L’avenir est “multimodal” et les chiffres confirment la tendance: aujourd’hui, environ 18 % des déplacements domicile-travail se font à vélo. Cette évolution est naturellement liée à la popularité et au succès du vélo électrique: parmi les plus de 475.000 vélos achetés l’an dernier, 186.000 sont équipés d’une assistance électrique. Par ailleurs, le nombre de deux-roues motorisés a augmenté, avec maintenant 433.000 motos sur les routes et 90.000 immatriculations de cyclomoteurs en 2015.

Touring: “Il est positif de constater que les gens réfléchissent à leur manière de se déplacer et cherchent une solution qui ne tourne pas uniquement autour de la voiture. Cette évolution dans les habitudes de déplacement crée de nouveaux besoins en matière d’assistance, d’accompagnement et de protection de nos membres. Tous les usagers de la route méritent d’être aidés, quelles que soient leurs habitudes, nouvelles ou adaptées, de déplacement.”

Touring répond à la problématique de la mobilité avec une simplification drastique de ses services de dépannage. Dans les grandes lignes, il ne reste au final que deux types de services proposés: protection de la personne ou de la famille en Belgique, sous le nom de Move On Belgique et protection de la personne ou de la famille à l’étranger, sous le nom de Move On Monde.

Les avantages pour les membres sont nombreux: transparence de l’offre et une assistance plus rapide et efficace. En outre, la volonté de rendre le plus vite possible leur mobilité aux clients reste intacte. Le (la) dépanneur(se) multidisciplinaire sera donc en mesure d’apporter son aide en cas de problème avec un vélo, une moto, une voiture ou un autre véhicule. Les usagers ne doivent donc plus réfléchir au type de protection dont ils ont besoin: dorénavant, tous les moyens de transport sont couverts avec un seul produit.