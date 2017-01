Tous vos contacts fleet online sur notre Toolbox 2017

Début d'année oblige, nous avons remis à jour notre guide des contacts du secteur fleet en Belgique. Cette année, en plus de toutes les sociétés actives dans le fleet et ses services connexes, nous avons également ajouté de nouvelles catégories avec les fournisseurs du secteur de la mobilité. Flex-offices, sociétés de transports, solutions de mobilité alternatives, vous trouverez dans notre Toolbox 2017 tous les contacts qui pourront vous aider à développer la mobilité au sein de votre entreprise. En tout, plus de 400 entreprises sont répertoriées dans notre guide.



En tant qu’abonné aux produits link2fleet, vous recevrez prochainement votre édition imprimée A5 du link2fleet Toolbox 2017 que vous pourrez emporter partout avec vous.

Découvrez aussi notre site Toolbox 2017 mis à jour en cliquant sur le logo ci-dessous.