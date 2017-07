‘ToutsurleWLTP.be’ vous dit tout sur le nouveau test d’émissions et consommation pour voitures

A compter du 1er septembre de cette année, la consommation de carburant ainsi que les émissions des automobiles qui seront commercialisées pour la première fois seront testées selon une nouvelle méthode de mesure, le WLTP, ou Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Pourquoi une nouvelle méthode de mesure est-elle introduite ? En quoi diffère-t-elle de l’ancienne ? Quelles en sont les conséquences pour le propriétaire ou l’acheteur d’une voiture ? Toutes ces questions et bien d’autres encore trouvent une réponse sur le site Internet « www.toutsurleWLTP.be », notamment au travers d’une vidéo d’animation et de plusieurs pages de questions/réponses. La fédération automobile FEBIAC et la fédération de mobilité TRAXIO y détaillent également l’influence qu’aura ce nouveau test sur les valeurs établies de consommation et d’émissions des automobiles.





Chaque nouvelle voiture qui est introduite sur le marché doit satisfaire à des tests d’homologation. Ces tests impliquent des mesures sur la consommation de carburant ainsi que sur les émissions de CO 2 et d’autres substances telles que les oxydes d’azote et les particules fines. Obtenues selon une méthode de mesure officielle, ces données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO 2 sont mentionnées dans toutes les publicités automobiles ainsi qu’auprès de chaque voiture que l’on retrouve dans les showrooms ou dans le cadre du Salon de l’Auto.

Baptisée NEDC, pour New European Driving Cycle, la méthode de mesure actuelle est clairement datée et n’est plus en phase avec l’évolution technologique galopante qui caractérise l’industrie automobile. En outre, le cycle NEDC ne délivre pas toujours une image réaliste des attentes que l’on peut se faire d’une voiture en matière de consommation de carburant. C’est pourquoi il était urgent de procéder au remplacement de cette méthode de test. Un nouveau standard, le WLTP, apportera davantage de sérénité.

A partir du 1er septembre, cette nouvelle méthode de mesure ‘WLTP’ sera progressivement introduite. D’abord pour les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché, puis à partir de septembre 2018 pour toutes les voitures neuves qui seront alors commercialisées.

La nouvelle procédure de test, baptisée Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, ou en abrégé WLTP, apportera en premier lieu des conditions de test nettement plus réalistes. Avec, notamment :

Des vitesses moyennes et maximales plus élevées

Des scénarios de tests plus diversifiés (trafic urbain et extra-urbain, routes nationales et autoroutes)

Distances et durées de tests plus importantes

Accélérations et décélérations plus dynamiques

Puissance moteur plus importante

Styles de conduite plus réalistes

Toutes ces améliorations apportées à la procédure de test font du WLTP une base nettement plus réaliste pour l’établissement de la consommation de carburant et des émissions des automobiles. Les résultats obtenus lors des tests en laboratoires seront dès lors nettement plus proches de ceux observés en conditions réelles sur les routes. En outre, grâce au WLTP, les consommateurs auront la certitude que les voitures auront été testées par rapport au respect des règles en vigueur – et volontairement plus strictes – relatives à la consommation de carburant et des émissions.

Comment choisir au mieux sa voiture, ou comment comparer entre eux les résultats obtenus lors des tests NEDC et WLTP, quelles sont les conséquences pour la fiscalité automobile, que sont les ‘Real Driving Emissions’, ainsi que bien d’autres sujets encore, toutes ces thématiques se retrouve sur ‘ToutsurleWLTP.be’, une initiative conjointe de TRAXIO et FEBIAC.