Toyota et Lexus se construisent des showrooms flambant neufs à Zaventem

Toyota et Lexus Belux ont entamé la construction de deux showrooms de pointe à Zaventem. Ces deux nouveaux showrooms Toyota et Lexus seront la carte de visite du groupe : une attention particulière sera accordée aux concepts retail les plus récents et les techniques de construction écologiques les plus avancées seront utilisées.



Les deux bâtiments seront situés à la Chaussée de Louvain à Zaventem, où se trouve déjà un Toyota City. Les travaux ont débuté sur le terrain voisin et les nouveaux showrooms seront inaugurés au printemps 2018 dans une ambiance festive.

Timothy Manuel, Managing Director Toyota & Lexus Belux : « Nous sommes très fiers de pouvoir construire deux concessions flambant neuves ici à Zaventem. Les nouveaux showrooms couvriront une superficie de 960 m2 pour Toyota et de 580 m2 pour Lexus. Viendront encore s’ajouter à cela 1 200 m2 supplémentaires avec la construction d’un atelier, d’un entrepôt et d’un car wash. Nous proposerons en outre les tout derniers concepts retail. Le showroom Toyota sera ainsi entièrement équipé pour la Toyota Mirai, la première voiture de la gamme fonctionnant à l’hydrogène, et un technicien Mirai officiel sera présent sur place, ce qui est unique en Belgique ! »

Pour Toyota et Lexus, il était évident d’opter pour des techniques de construction écologiques. « Nos marques automobiles sont synonymes de conduite écologique, nous avons donc totalement misé sur la durabilité pour ces nouveaux showrooms », poursuit Timothy Manuel. « Voilà pourquoi on y trouvera notamment une toiture végétale, des panneaux solaires, un système de récupération des eaux pluviales, des éclairages LED, un parking à vélos pour nos visiteurs et nos collaborateurs, et même un carport solaire où il sera possible de recharger son véhicule grâce à l’électricité générée par les panneaux solaires placés sur le toit. »