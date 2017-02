Traxio : le parc de société flamand peut utiliser un cadre législatif favorable

Le secteur du commerce et de la réparation automobile (TRAXIO) pourrait faire face à un plus grand nombre de voitures électriques au sein de l’important segment des véhicules de société. Et ceci que ce soit en termes de ventes, de réparation ou de déploiement du marché de l’occasion. C’est la raison pour laquelle TRAXIO et ses partenaires The New Drive (consulting) et BFFMM asbl (fédération des managers de flotte et mobilité) souhaitent se mettre rapidement au travail dans le cadre du projet PEB qui vient tout juste d’être approuvé et subsidié par le gouvernement flamand. Mais pour éliminer certains seuils (prix, valeur résiduelle, TCO, …) et paramètres (infrastructure de recharge au sein de l’entreprise et à domicile, explication du processus de décision en entreprise pour l’adaptation de la car policy en faveur de la conduite électrique…), un cadre législatif réaliste avec une date limite peut aider à réaliser la ‘transition’ nécessaire en faveur de l’électrification du parc (voitures achetées et leasées dans tous les segments y compris les camionnettes) au sein des petites et grandes entreprises.



La Plate-forme PEB travaillera pendant le prochain semestre avec un petit groupe de chefs de file (petites et grandes entreprises) essentiellement sur l’identification des seuils et sur l’objectivation des coûts d’utilisation des véhicules électriques en société (TCO) ainsi que sur l’élaboration d’un scénario pratique sur base duquel tous les départements concernés dans les entreprises pourront travailler (Finances, RH, Conseil d’entreprise, organisation de travailleurs, gestionnaires de flotte et managers mobilité, sans oublier le travailleur lui-même). Tant la voiture de société classique (voiture comme partie du salaire et véritable voiture de société) que les utilitaires légers sont concernés par le projet. Un support législatif complémentaire pour les entreprises avec des règles fiscales, sociales et environnementales à long terme associé à un cadre uniforme et réaliste pour un budget mobilité peut fortement contribuer à la réalisation de la croissance de 3 % visée et attendue du nombre total de voitures de sociétés électriques.