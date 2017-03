TUI fait désormais le tour de la Belgique au volant de 40 MINIs

L’organisation de voyage TUI a choisi pour la MINI Hatch 3-portes lors du renouvellement de sa flotte. 40 MINIs bleu ciel vont apporter le ‘TUI smile’ rouge à toute la Belgique, car les Office Managers de TUI ont choisi cette voiture premium Britannique pleine de caractère. Les premières voitures ont été livrées mercredi 29 mars par nos experts fleet de ALD et MINI Gregoir Jette.



TUI est leader du marché en Belgique avec une centaine de bureaux TUI. Dans presque chaque ville Belge le personnel de TUI est prêt à conseiller et à donner le meilleur service au voyageur. L’entreprise a décidé d’élargir leur vision de ‘Putting a smile on people’s face’ vers leur personnel. TUI a donc choisi la MINI 3-portes pour sa forte image de marque et son TCO avantageux.

« Nos employeurs TUI sont souvent en route et nous souhaitons que ceci se passe dans la meilleure des circonstances, en tenant compte du TCO et de l’émission de CO2 de notre flotte. Le caractère reconnaissable de la voiture est la cerise sur le gâteau : On reçoit spontanément un sourire sur le visage quand la voiture passe, » explique Inge Goedefroo, Head of Retail TUI Belgium.