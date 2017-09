Une pétition contre la voiture de société

A quelques jours du lancement de la Semaine de la Mobilité à Bruxelles (du 16 au 22/09), voilà qu'un groupement supplémentaire se lève contre la voiture de société. L'association des Bloemekets, qui défend une mobilité durable, a lancé une pétition online contre les avantages fiscaux liés à la voiture de société. Les membres de l'association compte remettre cette pétition aux ministres fédéraux concernés.



L’association les Bloemekets estime que le gouvernement belge continue à inciter les entreprises à pousser leurs travailleurs à opter pour une voiture de société alors que Bruxelles est dans le top 10 des villes les plus embouteillées d’Europe. “Les voitures de société permettent de payer moins d’impôts. Supprimons cet avantage fiscal injuste et polluant”, indique l’association dans sa pétition.

Les membres de l’association reconnaissent qu’il est “difficile pour un utilisateur de renoncer à ce type d’avantages”, mais ils leur rappellent qu’ils doivent “garder à l’esprit tous les problèmes générés par cette situation concernant l’environnement, l’égalité sociale et la mobilité. (…) Nous souffrons tous de la mauvaise qualité de l’air en ville. Or les voitures de société sont les plus polluantes”.

L’assocation apelle encore l’Etat belge à revoir son mode de financement et à utiliser les moyens actuellement mis en place pour financer les voitures de société pour “améliorer l’offre et les infrastructures pour les navetteurs et les cyclistes afin de proposer des solutions durables et efficaces aux problèmes de mobilité actuels.”

Actuellement, la pétition, disponible ici, a récolté quelque 800 signatures.

Une vidéo accompagne leur campagne: