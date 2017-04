Une semaine au volant de la Seat Leon ST 1.0 TSI DSG

Comme d'autres modèles du groupe Volkswagen, la Seat Leon est, elle aussi, passée par la case « trois-cylindres turbocompressé ». Qui plus est, dans un break spacieux, cela pourrait en surprendre plus d'un. Voilà pourquoi nous l'avons testé pour vous !



Grâce à ses trois déclinaisons de carrosserie, SC (coupé 3 portes), 5 portes et ST (break), la Seat Leon s’adresse à différents publics. Le modèle ST qui nous intéresse représente 30% des ventes du modèle, qui connaît surtout le succès en 5 portes. Mais le coffre de 587 litres (+ 207 par rapport à la berline) n’est pas négligeable, surtout pour partir en vacances en famille, sereinement, ou encore pour transporter son fidèle compagnon dans un minimum de confort. Voilà déjà des atouts qui devraient charmer…

Les nouveautés

Selon le directeur du design de la marque espagnole, « La Leon est un modèle très attractif et il n’est pas nécessaire de changer son apparence, mais seulement de le consolider ou de le rafraîchir. » A vous de juger si Alejandro Mesonero Romenos a raison ou non… En attendant, la nouvelle Leon reçoit des feux à LED à la signature marquée et une calandre plus importante de 40 mm. La conception des pare-chocs a également été revue. Côté technologies, elle reçoit les nouveautés du SUV Ateca, à savoir : le Trafic Jam Assit qui, combiné au Lane Assist et au régulateur de vitesse adaptatif, permet à la Leon d’accélérer ou de freiner seule dans le trafic jusqu’à 60 km/h. Les radars du véhicule ont aussi été optimisés afin d’améliorer la reconnaissance des panneaux routiers et des obstacles, dont les piétons, pour anticiper les freinages d’urgence.

Coups de balais by VAG

Seat a également tenu à rafraîchir l’intérieur de petits coups de balais venus tout droit du groupe VW (VAG). Ainsi, on observe l’apparition du frein à main électromécanique, d’une recharge à induction pour smartphone ainsi que d’un accès et démarrage sans clé. Le système multimédia se révèle encore plus complet (Full Link, adapté Android et iOS, etc.) avec un écran tactile encore plus réactif : un vrai régal d’ailleurs !

Et ce moteur alors ?

L’alliance entre le récent 1.0 TSI de 115 chevaux et la boîte automatique DSG à 7 rapports convainc entièrement : le trois-cylindres ne tremble pas et les passages de rapport se font presque oublier ! Seul bémol : les démarrages sont parfois difficiles, il faut être patient. Et même si ce bloc moteur compose avec un caractère plus que volontaire, on a parfois tendance à vouloir le cravacher pour qu’il nous en montre davantage ! Résultat, une fois à 4 ou avec un coffre chargé, la consommation pourtant très faible (4,4 l/100 km & 103 g/km de CO2) grimpe en flèche.

BILAN FLEET Dès le second niveau de finition (Style), celui que nous avions à disposition, la Seat Leon se révèle très agréable à vivre. Même s’il est vrai que dans la pratique, le trois-cylindres 1.0 TSI a quelques tout petits défauts accompagné de la boîte DSG (démarrage notamment), ce petit moteur ne change clairement pas cette sensation. Le plus important est qu’il propose un faible taux de CO2, un faible coût d’achat, une faible puissance fiscale et donc (selon les modèles équipés, on ne cesse de le répéter), un faible coût pour les sociétés. Dommage que chez Seat, cette motorisation ne soit pas disponible sur la toute nouvelle finition XCELLENCE qui trône au top de la gamme.

FICHE TECHNIQUE

Seat Leon ST 1.0 TSI DSG

Carburant : Essence

Puissance : 85 kW / 115 ch

Couple maximum (Nm@tpm): 200 de 2000 @ 3500

Cylindrée: 999 cc

Capacité du réservoir: 50 l

Consommation moyenne: 4,4 l/100 km

Vitesse maximale: 202 km/h

TEST

Kilomètres parcourus: 940 km

Consommation moyenne constatée: 6,4 l/100 km

Prix du modèle de test TVAC: 24.319,00 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Prix de base HTVA du modèle: 14.765,10 €

Prix du modèle de test HTVA: 19.212,01 €

Puissance fiscale (ch): 6

CO2 (g/km): 103

TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing): 123,00 €

BIV (Flandre): 867,00 €

Taxe de circulation: 143,09 €

Déductibilité fiscale: 90,00%

ATN Employé: 1250 €/an

ATN Employeur: 181 €/an