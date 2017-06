Une semaine au volant du Kia Niro

Avec son format plutôt atypique, à mi-chemin entre break et SUV, et sa chaîne de traction hybride, le Kia Niro se démarque clairement sur le marché automobile actuel. Nous avons pris le temps de le tester dans bien des conditions. Voici donc nos résultats et nos recommandations !



A vrai dire, le Kia Niro est tellement atypique que du côté des concurrents directs, on ne retrouve que le récent Toyota C-HR. Les deux modèles se disent crossover, c’est-à-dire, à la frontière entre deux genres. Mais une fois face au Kia Niro, qui mesure 1.545 mm de haut, barres de toit comprises, on se dit que ce dernier est peut-être le plus crossover des deux car, finalement, il n’est pas « très haut sur pattes ». Ceci est à prendre en compte pour ceux qui aiment conduire haut. Par contre, même si ses dimensions peuvent le rapprocher d’un break, il faut directement signaler une longueur de coffre très limitée, avec un volume total plutôt faible de 335 litres. Tout juste pour entrer un sac de tennis en longueur !

Un niveau d’équipements impressionnant

Par contre, à l’intérieur, avec le plus haut niveau de finition (Sense) facturé 32.890 € TVAC, il y a de quoi être impressionné. Même si la planche de bord est plutôt sobre, les matériaux et l’assemblage sont de très bonne facture. A ceux qui doutent encore des Coréens, allez jeter un œil au Niro ! De plus, l’équipement est presque trop luxueux pour ce modèle hybride (essence + électricité) : sièges chauffants et ventilés, volant chauffant, etc. Top, mais est-ce vraiment le genre d’équipement recherché par des acheteurs qui ont pour objectif de consommer un minimum de carburant ? Par contre, les assistances sont aussi au top : régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne, freinage d’urgence, détection des angles morts, caméra de recul, etc.

Pour quelles routes ?

Nous ne cessons pas de le répéter : opter pour un véhicule hybride doit être mûrement réfléchi. Ce n’est pas vraiment destiné aux gros rouleurs qui ne font que de l’autoroute et plus de 30.000 km/an. En ayant effectué plus de la moitié de nos trajets sur autoroute, nous ne pouvons que valider nos dires. Car là où nous consommions plus de 5,5 l/100 km après un trajet à haute vitesse (comprenez, sur autoroute), nous sortions d’un trajet péri-urbain avec un 4,5 l/100 km et d’un parcours urbain avec 3,5 l/100 km ! Le tout s’effectue toujours dans un grand silence, le moteur thermique d’1.6 litre ne se faisant quasiment pas entendre. Et le gros avantage du Niro, c’est sa boîte automatique DCT à double-embrayage, douce et silencieuse. Mais attention car la finition Sense joue la carte du « look » avec des jantes de 18 pouces, certes très jolies, mais pas adaptées à l’éco-conduite. Bin oui car avec celles-ci, la consommation annoncée passe de 3,8 à 4,4 l/100 km. Il faut le savoir !

BILAN FLEET Le Kia Niro est une voiture très agréable dans toutes les conditions, au rapport prix/équipement plutôt bien positionné. Bien utilisé, il peut offrir des consommations très raisonnables, même si on aurait apprécié évoluer davantage en 100% électrique, ce qui aurait pu offrir des consommations meilleures que la concurrence ! A ce propos, privilégiez les jantes 16 pouces « de base », bien plus économes et cohérentes avec le modèle. Enfin, dommage que sa puissance combinée de 103,6 kW/141 ch le pénalise un peu du côté de la TMC (867 €).

Fiche technique

Kia Niro Sense Carburant Essence Puissance combinée 103.6 kW / 141 ch Couple maximum (Nm@tpm) 205 de 0 @ 1630 Cylindrée 1580 cc Capacité du réservoir 45 l Consommation moyenne 4,4 l/100 km Vitesse maximale 162 km/h

TEST Kilomètres parcourus 1250 km Consommation moyenne constatée 5,2 l/100 km Prix du modèle de test TVAC 32.890 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Prix de base HTVA du modèle 21.810 € Prix du modèle de test HTVA 27.182 € Puissance fiscale (ch) 9 CO2 (g/km) 101 TMC (Bruxelles, Wallonie, Leasing) 867 € BIV (Flandre) 78,27 € Taxe de circulation 275,22 € Déductibilité fiscale 90 % ATN Employé 1.381 €/an ATN Employeur 235 €/an