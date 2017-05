VAB Fleet Services et Macadam unissent leurs forces et créent MACADAM VAB INSPECTION

VAB Fleet Services et Macadam ont signé une déclaration d’intention dans le but de combiner leurs activités d’inspection. Une nouvelle entité, baptisée “Macadam VAB Inspection” (MVI) et établie à Vilvorde, gèrera toutes les inspections belges et luxembourgeoises.



Si l’on en croit Hans Eeckman et Geert Markey de VAB Fleet Services et Bertrand Donck de Macadam Belgium, cette collaboration présente bon nombre d’avantages. En combinant les outils d’inspection novateurs de Macadam et les atouts logistiques de VAB, ils sont en effet convaincus de pouvoir mieux répondre aux exigences du client sur un marché international en constante évolution. La force de l’appareil logistique de VAB Fleet Services permettra de mieux répondre à la demande des clients en matière de transport et de gestion des flottes opérationnelles.

Macadam VAB Inspection nourrit d’ambitieux projets de croissance. Les initiateurs veulent notamment explorer de nouveaux marchés en Belgique, mais aussi mieux servir les clients européens. Le caractère européen de Macadam joue ici un rôle important. Hans Eeckman, Geert Markey et Bertrand Donck sont impatients de démarrer leur collaboration le 1er juillet.