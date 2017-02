Visite de l’usine Renault à Maubeuge : objectif « zéro défaut » !

Saviez-vous que tous les Renault Kangoo, et même les Mercedes Citan, sont produits à quelques pas de la Belgique ? Et bien oui, c'est à Maubeuge, non loin de Mons, que la marque au losange assemble l'un des VUL le plus célèbre au monde ! En exclusivité belge, nous nous sommes glissés à l'intérieur pour mieux comprendre sa conception.



Au premier abord, ce qui surprend le plus à Maubeuge, c’est que 3 véhicules plutôt différents se retrouvent sur la même ligne d’assemblage. Il s’agit du Renault Kangoo – L1 et L2 (version courte et longue) -, de sa version électrique récemment améliorée (autonomie qui passe de 170 à 270 km NEDC) et du Mercedes Citan.

730 véhicules par jour

Ces modèles, autant VU que VP, sont ainsi produits sur un site de 84 ha dont 23 ha de bâtiments couverts. A l’intérieur, l’usine est dotée d’un processus de fabrication complet : emboutissage, tôlerie, peinture, montage et tests routiers avant livraison. Chaque ligne de production intermédiaire possède son contrôle de qualité. D’ailleurs, c’est cet objectif « zéro défaut » qui a incité Mercedes a créer un partenariat pour la production de son Citan. Seules les motorisations arrivent à Maubeuge déjà pré-montées. Il en est par exemple de même pour les sièges, qui proviennent de fournisseurs externes. Plus de 2.220 salariés travaillent sur l’ensemble du site, accompagnés de plus de 520 robots rien que pour le plus grand département : la tôlerie. Cette partie de l’usine s’occupe en quelque sorte de l’étape de montage intermédiaire : en effet, le tôlier assemble par soudure les pièces de tôle qui composent la caisse. Enfin…, on parle ici de tôlier mais il ne reste que 2 postes manuels dans cette partie de l’usine ! Tout le reste est automatisé. On peut y voir les 2 côtés de la caisse qui viennent s’assembler au soubassement du véhicule. Le pavillon s’y fixe par après. Toutes ces pièces ont été, au préalable, formées à l’emboutissage. Ce sont 320 tonnes d’acier qui sont transformées quotidiennement ! Et après le montage des équipements intérieurs, extérieurs, ainsi que du groupe motopropulseur, ce sont 730 véhicules par jour qui prennent vie !

Secteur batteries spécifique

Même si 3 véhicules différents sont bel et bien produits sur la même ligne d’assemblage, le petit nouveau de la gamme, le Kangoo Z.E., a quand même droit à une étape intermédiaire qui lui est propre : le mariage entre son châssis et sa batterie nouvelle génération. Lors de notre visite, une seule personne était en charge de ce poste. A l’aide d’un robot, la batterie se fixe au châssis en une vingtaine de minutes. En développant les ventes, l’usine serait capable d’en produire environ 10.000 par an.