‘Voiture familiale de l’Année’: les vainqueurs de la 30e édition !

La VAB vient de désigner les vainqueurs de la 30e édition de l’élection de la « Voiture familiale VAB de l’Année ». Au total, 34 voitures étaient en lice réparties en 3 catégories. Un jury de journalistes et de familles a rendu son verdict. Les vainqueurs s’appellent cette année SsangYong XLV, Renault Scénic et Hyundai Ioniq Electric.



Pour faciliter la cotation de ce jury mixte et pour en garantir l’honnêteté, les voitures participantes sont réparties en trois catégories. Dans la catégorie 1, le prix catalogue est limité à 19.000 euros. Dans la 2e catégorie, la limite est de 29.500 euros tandis que la 3e catégorie est composée de voitures électriques et de plug-in hybrides. Pour la 30e édition de cette élection, pas moins de 34 voitures figuraient sur la liste des participantes.

Choix difficile

Ce sont les constructeurs qui décident du modèle, y compris le type de moteur et l’équipement, qui va participer. Ils ne peuvent être représentés que par une seule voiture par catégorie.

Les voitures participantes sont jugées par un jury professionnel ainsi que par un jury composé de familles qui a d’ailleurs le plus grand impact sur le résultat final. Pour étayer leur jugement, tous les membres du jury de VAB reçoivent une quantité impressionnante de matériel chiffré variant du volume du coffre au coût kilométrique en passant par la consommation. Evidemment, tous les membres du jury ont l’opportunité de tester les voitures participantes. Ceci se passe sur le site du circuit de Zolder.

Les vainqueurs

L’an passé, SsangYong avait décroché la première place avec une différence d’à peine un point. C’était avec le Tivoli. A peine croyable mais cette année, le constructeur coréen l’emporte à nouveau avec un seul point de plus que le deuxième. Cette fois, la voiture élue est le XLV, une version allongée du Tivoli. Tout juste deuxième la Renault Clio Grandtour tandis que la 3e marche du podium est occupée par la toute nouvelle Citroën C3.

Traditionnellement, la catégorie 2 est celle qui compte le plus grand nombre de voitures participantes. Ce fut encore le cas cette année. Le jury a distribué ses points parmi 16 voitures et l’offre était particulièrement variée. C’est le tout nouveau Renault Scénic qui a décroché la palme. Avec une avance de 6 points, ce monovolume devance le SUV le plus récent, le Peugeot 3008. Dans cette catégorie, la 3e place est revenue à la Skoda Octavia Combi qui était dotée d’un moteur au gaz naturel.

Dans la catégorie des véhicules électriques, le vainqueur s’appelle Hyundai Ioniq Electric. Il l’emporte sur le Nissan Leaf et la Volkswagen Passat Variant GTE.

