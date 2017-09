Volkswagen Crafter: la gamme s’élargit

Le nouveau Volkswagen Crafter a été lancé en 2016. Cela n’est pas passé inaperçu. Ce véhicule utilitaire qui a été entièrement développé par Volkswagen et qui se positionne juste au-dessus du Transporter dans la gamme, a été élu « Van of the Year 2017 ». Dans une première phase, seuls les modèles à roues avant motrices et une MMA de maximum 3,5 T étaient disponibles. La gamme s’agrandit maintenant avec des versions jusqu’à 5 tonnes et avec une propulsion arrière ou une 4 roues motrices.



Avec le lancement du nouveau Crafter, Volkswagen a pris une courageuse décision. Contrairement à la version précédente, qui était développée en collaboration avec Mercedes et qui était fabriquée dans la même usine que celle du Sprinter, VW a choisi de prendre totalement en main la conception et la production de la nouvelle version. Pour ce faire, une usine a même été construite dans la ville polonaise de Wrzesnia. Cette usine est capable d’assembler 100.000 véhicules par an. Avec cette décision, VW est en mesure de mieux se profiler face à la concurrence. De plus, la marque prévoit que la demande pour ce type de véhicule va encore grimper dans les années à venir.

Plus de 70 variantes

A son lancement, le nouveau Crafter était uniquement disponible avec des roues avant motrices et une MMA de 3,5 Tonnes. A partir de maintenant, des versions avec roues arrière motrices et 4 roues motrices ou 4Motion sont aussi proposées. Dès maintenant, on trouve une version avec une MMA de 5 tonnes. Dans le courant 2018, d’autres versions verront encore le jour avec une MMA de 5,5 tonnes. L’offre est donc encore plus large et compte pas moins de 70 variantes.

A côté des véhicules utilitaires, il y a aussi les versions combi pour le transport de personnes. Plus tard, la gamme sera élargie avec les combinaisons chassis-cabine, pick-up et les versions avec un plateau à bascule et sur celui-ci, les utilisateurs auront le choix entre une simple ou une double cabine. La gamme sera ensuite élargie avec le choix de deux empattements, trois longueurs, et, pour les utilitaires, trois hauteurs de toit. Des possibilités d’aménagement notament pour ambulance, sont aussi au programme.

Le modèle utilitaire a un volume de chargement de minimum 9,3 m3 et maximum 18,4 m3 pour la finition à empattement long et carrosserie allongée. Des protections murales, des systèmes d’arrimage et un plancher en bois sont tous disponibles, alors qu’un éclairage LED intérieur est prévu d’origine.

Chaîne de traction

Les modèles à traction avant possèdent une MMA pouvant atteindre 3,5 tonnes. Le moteur est positionné de façon transversale. En raison de l’absence de suspension arrière, ces modèles sont particulièrement adaptés au transport de volume ou aux entreprises qui doivent s’arrêter fréquemment pour la livraison de marchandises. Les modèles à traction avant ont un plancher de chargement de 10 centimètres inférieur. Cela explique le volume de charge supplémentaire et facilite le chargement et le déchargement. Pour ces tractions avant, trois moteurs sont au programme. Il s’agit d’un 2.0 TDI qui est pourvu d’un filtre à particules et d’un catalyseur SCR en combinaison avec une injection AdBlue. La puissance du turbo diesel est de 102, 140 ou 177 ch. Une boîte de vitesse 6 manuelle est de série. En option, le moteur le plus puissant est livré avec une boite automatique à 8 rapports, ce qui unique dans cette catégorie. Dans un futur proche, l’automatique sera aussi disponible sur d’autres motorisations.

Les Crafters avec roues arrière motrices ont un moteur et une transmission qui est montée de façon longitudinale et qui se distinguent visuellement par deux roues supplémentaires à l’arrière. Sur ses Crafters, la puissance est de 122, 140 ou 177 ch. Ici aussi, le plus puissant (177 ch) peut être équipé d’une boîte auto 8 vitesses. Ces Crafters sont particulièrement adaptés aux chargements lourds et offrent une excellente traction lorsque le véhicule est chargé ou tracte une remorque.

Autre nouveauté : les modèles 4Motion à roues motrices. Le moteur est positionné transversalement et à une puissance de 140 ou 177 ch. Le couple est réparti par une variable Haldex entre les roues avant et arrière. Ces versions seront particulièrement à l’aise dans les terrains difficiles et dans les mauvaises conditions climatiques.

Systèmes d’aide à la conduite

Durant la présentation, nous avons eu la chance de conduire différentes finitions. Ce qui nous a directement frappé, c’est l’intérieur soigné avec son tableau de bord parfaitement aligné et ses compteurs clairs. Les espaces de rangement sont aussi nombreux. Il y a également quelques options qui favorisent le confort comme les sièges avant et le volant chauffants. La boite de vitesse manuelle est facile à utiliser grâce à son positionnement haut et ses passages courts et précis. L’insonorisation est excellente, même si on entend un bruit de vent sur autoroute.

Encore un autre avantage du Crafter, il peut être équipé d’une large gamme d’assistance à la conduite. De série, l’« Automatic Post-Collision Braking » bloque les freins après une collision pour éviter que le véhicule continue son chemin sur une trajectoire aléatoire. Parmi les options, on retrouve un système de détection des angles morts et un « City Emergency Braking ». La manoeuvre est facilitée par le Park Assist (optionnel), qui permet un stationnement semi-automatique, le Rear Traffic Alert, qui offre une sécurité supplémentaire quand on circule en marche arrière, et l’impressionnant Trailer Assist. Avec ce dernier, la conduite d’une remorque devient un jeu d’enfant ! La commande des rétroviseurs extérieurs, qui sert de joystick, sélectionne la direction que vous voulez donner à la remorque. Ensuite, la voiture exécutera automatiquement les mouvements de direction. Plus besoin de vous retourner pour manœuvrer avec une remorque ! Il faut juste encore régler la vitesse (maximum 7 km/h).

