Volvo Cars passe au tout électrique dès 2019

Volvo Cars, le constructeur automobile premium, annonce qu’à compter de 2019, toutes les Volvo embarqueront un moteur électrique. Ce tournant historique marque la fin des Volvo exclusivement dotés d’un moteur à combustion interne et place l’électrification au cœur des futures activités du constructeur.



Cette déclaration officialise une décision stratégique de premier plan, tous constructeurs confondus, en faveur de l’électrification. Elle révèle aussi, plus d’un siècle après l’invention du moteur à combustion interne, que l’électrification s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de l’industrie automobile.

« Nous le devons au client », a déclaré Håkan Samuelsson, President & CEO de Volvo Cars. « La demande en véhicules électrifiés ne cesse d’augmenter et nous mettons un point d’honneur à satisfaire les besoins actuels et futurs de nos clients. D’ici peu, quel que soit le modèle de Volvo que vous choisirez, il pourra être électrifié. »

Volvo Cars lancera une offre de modèles électrifiés couvrant l’ensemble de sa gamme qui s’étendra des véhicules semi-hybrides aux modèles 100 % électriques, en passant par les versions hybrides rechargeables.

Le constructeur suédois annonce le lancement de cinq modèles 100 % électriques entre 2019 et 2021, dont trois seront des Volvo et deux seront des modèles haute performance électrifiés construits par Polestar, la branche performance de Volvo Cars. Les détails sur ces modèles seront communiqués ultérieurement.

À ces cinq modèles viendront s’ajouter les déclinaisons hybride rechargeable et semi-hybride 48 V, en versions essence et diesel, de tous les modèles, ce qui fera de la gamme Volvo l’une des plus étoffées du marché en matière de véhicules électrifiés.

Il n’y aura donc plus, sous peu, de Volvo sans moteur électrique. En effet, les modèles à combustion pure seront progressivement retirés du marché pour être remplacés par des modèles à combustion avec options d’électrification.

« Cette annonce marque la fin des véhicules uniquement alimentés par moteur à combustion », s’est félicité M. Samuelsson. « Volvo Cars n’a pas caché son ambition de vendre un million de véhicules électrifiés d’ici à 2025. Ce n’était pas une déclaration à la légère. Voilà comment nous comptons nous y prendre. »

L’annonce met en lumière l’engagement de Volvo Cars en faveur de la réduction de son empreinte environnementale et de villes du futur plus propres. Le constructeur suédois déploie des efforts considérables pour réduire les émissions de carbone de ses produits comme de ses activités. Il prévoit d’ailleurs d’atteindre la neutralité climatique de ses opérations en 2025.

Cette décision succède à l’annonce, faite ce mois-ci, de transformer Polestar en nouveau constructeur automobile de dimension mondiale, sous une marque indépendante de celle de sa maison mère, spécialisé dans les véhicules haute performance électrifiés. Thomas Ingenlath, Senior Vice President Design de Volvo Cars, prendra les rênes de Polestar en qualité de CEO (Chief Executive Officer).