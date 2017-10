XPOfleet Management Day: la mobilité multimodale intégrée dans les outils de gestion

Le ‘Fleet Management Day’ organisé chaque année par le créateur de logiciels de gestion de flottes XPOfleet fait désormais partie des incontournables rendez-vous du secteur fleet. En présence d’une grosse centaine de responsables de flotte, les dirigeants de XPOfleet ont de manière très convaincante rassuré leurs clients et prospects en démontrant que leur offre de services s’élargit proportionnellement à l’évolution rapide des besoins des utilisateurs.



Fiscal Tools

Il y a quelques années, seules les informations relatives à l’utilisation du véhicule se devaient d’être capturées et analysées dans un logiciel de gestion de flotte. Aujourd’hui la donne a bien changé puisqu’il s’agit de pouvoir également intégrer les données émanant de différents modes de transport aussi divers que le véhicule électrique, les transports en commun, le vélo ou encore le car sharing. Les évolutions apportées aux différents modules XPOfleet permettent aujourd’hui cette intégration.

Parmi les nouveautés présentées par Gert Vandersmissen, Arnoud Oortwijk et leur équipe, on s’est aussi attardé sur l’application ‘Fiscal Tools’ qui calcule de manière instantanée la déductibilité fiscale, la taxe CO2, la taxe de mise en circulation, la taxe de roulage, l’avantage de toute nature ainsi que les dépenses non admissibles. Le côté véritablement pratique de cette ‘app’ est qu’elle envisage tous les cas de figure possible : usage professionnel, usage privé ou combinaison des deux. Mais ce n’est pas tout, les règles fiscales étant différentes dans les trois régions du pays, ‘Fiscal Tools’ prend également en compte cet élément.

Bien plus que de l’auto-promo

Depuis sa création, le ‘Fleet Management Day’ souhaite apporter aux invités bien plus qu’une simple mise à jour sur les produits. Ainsi, les responsables présents ce 26 septembre au Kinepolis d’Anvers ont eu l’occasion d’assister à différents exposés thématiques animés par des experts de renom. Ces discussions s’articulaient autour des grandes transformations que vit actuellement le secteur de la gestion de flotte. Parmi les sujets abordés, l’électromobilité, les plans de mobilité, les plans cafeteria et la fiscalité propre à la mobilité multimodale ont permis aux invités d’emmagasiner un maximum d’informations qui pourront être exploitées dans leur stratégie de gestion respective.