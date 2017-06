ZEB choisit la MINI stylée pour une visibilité maximale

Le Multi Brand concept store ZEB équipe ses Store Managers d’une MINI de fonction pour parcourir les routes. Le lundi 12 juin 2017 les premières 8 MINI hatch des 70 MINI commandées ont été livrées par MINI Gregoir Jette. Les coiffes de rétros oranges donnant une touche originale qui ne les rendront pas inaperçu sur la route.



“Avec leur apparence hors du commun les voitures attireront les regards, ce qui est un plus pour la marque ZEB. L’ADN de ZEB se marie bien avec l’image iconique de MINI; les 2 marques sont considérées comme originales; elles se concentrent sur le style et le plaisir de conduire. Pour nos stores managers la MINI est le premier élément indispensable dans leurs déplacements et le plaisir de conduire ne fait que rajouter un plus à leur plaisir.” Dixit Luc Van Mol, CEO de ZEB.

ZEB est LE Multi brand fashion store avec des magasins dans toute la Belgique et pas moins de plus de 70 marques en rayons. Avec les concessions de Jette, Puurs et Dendermonde MINI Gregoir touche une large région. Gràce à ce grand secteur les stores Managers pourront facilement se rendre dans les différentes concessions. Cette MINI Hatch va encore renforcer l’image de ZEB et augmentera sa visibilité sur les routes belges.

D’autres paramètres techniques ont également facilité le choix pour cette MINI One First : la consommation très faible ( 5l / 100 kms ), ses normes d’émissions CO0 ( entre 117 et 122 g /km ) ainsi que la valeur résiduelle très élevée ce qui rend le budget mensuel en leasing très intéressant..